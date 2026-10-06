محافظ أسيوط: استلام ملعبي كرة قدم بمركزي شباب المعصرة وكوم المنصورة ضمن "حياة كريمة"

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استلام ملعبي كرة القدم بمركزي شباب المعصرة التابع لإدارة شباب الفتح، وكوم المنصورة التابع لإدارة شباب أبنوب، عقب الانتهاء من أعمال تطويرهما ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالبنية التحتية الرياضية بالقرى، وتوفير منشآت مؤهلة تتيح للنشء والشباب ممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة في بيئة مناسبة وآمنة.

وأكد المحافظ أن تطوير المنشآت الشبابية والرياضية يأتي اتساقًا مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاهتمام بالنشء والشباب، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات بين المدن والقرى، مشيرًا إلى أن مشروعات "حياة كريمة" لا تقتصر على تطوير البنية الأساسية فحسب، بل تمتد إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأوضح اللواء محمد علوان أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة الدكتور أحمد إبراهيم، وكيل الوزارة، تابعت أعمال التطوير التي نفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، ضمن المشروعات المستهدفة لدعم المنشآت الرياضية بقرى المبادرة الرئاسية، بما يسهم في توفير ملاعب مجهزة لخدمة أبناء القرى، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، واكتشاف المواهب الواعدة وتنميتها.

وأشار المحافظ إلى أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتنسيق بين الجهات المعنية للتأكد من جودة الأعمال ومطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة، وتحقيق الاستفادة المثلى من المنشآت التي جرى تطويرها، وتعزيز دور مراكز الشباب باعتبارها مؤسسات مجتمعية تسهم في تقديم الخدمات الرياضية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب دورها في تنمية مهارات النشء والشباب.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة الحفاظ على الملاعب والمنشآت الشبابية التي تم تطويرها، وتعظيم الاستفادة منها من خلال تفعيل الأنشطة والبرامج الرياضية والشبابية، بما يضمن استدامة كفاءتها، ويوفر فرصًا أوسع أمام أبناء القرى لممارسة الرياضة واستثمار أوقات الفراغ بصورة إيجابية، ويسهم في بناء قدرات الشباب وتنمية مواهبهم، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.