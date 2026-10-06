محافظ أسيوط: فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها السابعة.. تفاصيل

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها السابعة لعام 2026، التي تقام برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بهدف اكتشاف ورعاية المواهب الصغيرة، وتشجيع الأطفال والنشء على الإبداع والابتكار والتميز في مختلف المجالات الثقافية والفنية والعلمية، بما يسهم في بناء أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأوضح المحافظ أن باب التقديم للجائزة مفتوح اعتبارًا من الأول من أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2026، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة:"www.ckp.eg"، داعيًا أبناء محافظة أسيوط من الموهوبين والمبدعين وأولياء أمورهم إلى اغتنام هذه الفرصة والمشاركة في الجائزة، وإبراز ما يمتلكونه من مواهب وقدرات إبداعية في المجالات المختلفة.

وأشار إلى أن الجائزة تستهدف فئتين عمريتين؛ الأولى من سن 5 سنوات حتى 12 عامًا، والثانية فوق 12 عامًا وحتى 18 عامًا، وتتيح للمشاركين فرصة التنافس في مجالات متعددة، تشمل الفنون والآداب والابتكارات العلمية، وفقًا للفروع والشروط المعلنة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة، بما يفتح المجال أمام الموهوبين لتقديم أعمالهم وإبداعاتهم والحصول على التقدير المستحق.

وأضاف المحافظ أن قيمة الجائزة تبلغ 40 ألف جنيه لكل فائز، إلى جانب درع الجائزة وشهادة تقدير، وفقًا للقواعد المنظمة لها، بما يعكس اهتمام الدولة برعاية الموهوبين والمبدعين من الأطفال والنشء، وتوفير الفرص التي تساعدهم على تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتحفيزهم على مواصلة الابتكار والتميز في مختلف المجالات.

وأكد علوان حرص المحافظة على دعم المبادرات التي تستهدف اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الأطفال والشباب، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات والجوائز الوطنية التي تسهم في تنمية مواهبهم وتعزيز ثقتهم بقدراتهم، مشددًا على أهمية تعريف النشء وأولياء الأمور بشروط الجائزة ومجالاتها ومواعيد التقديم، وحث الموهوبين على التسجيل عبر الموقع الرسمي خلال الفترة المحددة، بما يعزز فرص أبناء المحافظة في المنافسة والتميز، ويسهم في إعداد جيل مبدع قادر على خدمة وطنه والمشاركة في بناء مستقبله.