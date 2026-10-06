قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة
دمج 183026 طفل من ذوي الإعاقة البسيطة بأكثر من 28 ألف مدرسة بمختلف المحافظات
الطيران المدني السعودي: إصابة 3 أشخاص في استهداف مطاري نجران وجازان
رئيس مجلس الشيوخ في ذكرى نصر أكتوبر: الإرادة المصرية إذا عزمت فلا راد لعزمها
الليلة الختامية للاحتفال بذكرى مولد الإمام الحسين
وزير النقل يؤكد أهمية مواصلة العمل بروح انتصارات أكتوبر المجيدة لدعم التنمية الشاملة
بعد شهر من الدراسة| أب يستغيث: نقلوا بنتي من 4 لـ 3 ابتدائي وقالوا “ساقطة”
"الزراعة" ترفع حالة الطوارئ للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير المستلزمات والتقاوي
دور الانعقاد الثاني.. انطلاق أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
الرئيس السيسي: روح أكتوبر مصدر إلهام في مسيرة البناء والتنمية
الرئيس السيسي يهنئ المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر: ستظل مصدر إلهام في مسيرة البناء والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط: فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها السابعة.. تفاصيل

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها السابعة لعام 2026، التي تقام برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بهدف اكتشاف ورعاية المواهب الصغيرة، وتشجيع الأطفال والنشء على الإبداع والابتكار والتميز في مختلف المجالات الثقافية والفنية والعلمية، بما يسهم في بناء أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأوضح المحافظ أن باب التقديم للجائزة مفتوح اعتبارًا من الأول من أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2026، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة:"www.ckp.eg"، داعيًا أبناء محافظة أسيوط من الموهوبين والمبدعين وأولياء أمورهم إلى اغتنام هذه الفرصة والمشاركة في الجائزة، وإبراز ما يمتلكونه من مواهب وقدرات إبداعية في المجالات المختلفة.

وأشار إلى أن الجائزة تستهدف فئتين عمريتين؛ الأولى من سن 5 سنوات حتى 12 عامًا، والثانية فوق 12 عامًا وحتى 18 عامًا، وتتيح للمشاركين فرصة التنافس في مجالات متعددة، تشمل الفنون والآداب والابتكارات العلمية، وفقًا للفروع والشروط المعلنة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة، بما يفتح المجال أمام الموهوبين لتقديم أعمالهم وإبداعاتهم والحصول على التقدير المستحق.

وأضاف المحافظ أن قيمة الجائزة تبلغ 40 ألف جنيه لكل فائز، إلى جانب درع الجائزة وشهادة تقدير، وفقًا للقواعد المنظمة لها، بما يعكس اهتمام الدولة برعاية الموهوبين والمبدعين من الأطفال والنشء، وتوفير الفرص التي تساعدهم على تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتحفيزهم على مواصلة الابتكار والتميز في مختلف المجالات.

وأكد علوان حرص المحافظة على دعم المبادرات التي تستهدف اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الأطفال والشباب، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات والجوائز الوطنية التي تسهم في تنمية مواهبهم وتعزيز ثقتهم بقدراتهم، مشددًا على أهمية تعريف النشء وأولياء الأمور بشروط الجائزة ومجالاتها ومواعيد التقديم، وحث الموهوبين على التسجيل عبر الموقع الرسمي خلال الفترة المحددة، بما يعزز فرص أبناء المحافظة في المنافسة والتميز، ويسهم في إعداد جيل مبدع قادر على خدمة وطنه والمشاركة في بناء مستقبله.

أسيوط محافظ أسيوط جائزة الدولة للمبدع الصغير المواهب الصغيرة أخبار أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

كسرا كالون الباب وهربا.. محاولة اقتحام شقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بمصر القديمة

المتصوفة البلغارية الراحلة بابا فانغا

وفاة باحثة وحجر صحي.. مرض غامض في روسيا يثير مخاوف عودة الطاعون للعالم

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ياسر إبراهيم إلى بيراميدز

مليون و700 ألف دولار.. ياسر إبراهيم يحدد سعر انتقاله إلى بيراميدز

حسام عبدالمجيد

مهلة 30 يومًا.. حسام عبد المجيد يوجه إنذارًا رسميًا للزمالك بسبب مستحقاته

ترشيحاتنا

احتفالات نصر اكتوبر بإحدي المدارس

أعلام مصر وصور الرئيس تزين احتفالات طلاب مدرسة الشهيد مبروك بنصر أكتوبر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض: 2700 نشاط تدريبي وتثقيفي بـ 26 محافظة استفاد منها 212 ألف مواطن

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

بالصور

متفتحش بابها باستمرار .. أخطاء بسيطة تجعل التلاجة أكثر استهلاكا للكهرباء

التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك

هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ وشعر مبلل

هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل
هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل
هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل

طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء

طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء
طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء
طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد