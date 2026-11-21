أكد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن التعليم الأزهري الخاص يمثل ركنًا أساسيًا وجزءًا لا يتجزأ من منظومة التعليم بالأزهر الشريف، ويحمل الرسالة ذاتها التي ورثها الأزهر عن الأنبياء والرسل في نشر علم الوحيين الشريفين، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، بعيدًا عن التشدد والتجمد والتطرف.

ودعا الشرقاوي المعلمين إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم في نقل هذه الرسالة إلى الأجيال الجديدة من النشء والشباب، مع الالتزام بمقاصدها الصحيحة وسياقها العلمي والتربوي، بما يسهم في بناء وعي الطلاب وتحصينهم من الأفكار المغلوطة.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم السبت، في الجلسة الافتتاحية للبرنامج التثقيفي لمعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة، الذي يُعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات، بالتعاون مع مركز الإمام الأشعري، حيث استعرض الأسس التي تقوم عليها رسالة الأزهر الشريف، وأهمية ترسيخها في نفوس المعلمين والطلاب.

الركائز الثلاث لرسالة الأزهر الشريف

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن رسالة الأزهر تقوم على ثلاث ركائز أساسية ينبغي أن تتوارثها الأجيال في مؤسسات التعليم الأزهري العام والخاص، وتتمثل الركيزة الأولى في منظومة التكريم والتشريف والتفضيل الإنساني، انطلاقًا من قول الله تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»، بما يؤكد أن جميع البشر متساوون في دائرة الحق والعدل والكرامة الإنسانية، دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو النوع أو اللون أو اللسان.

وأضاف أن الركيزة الثانية تتمثل في المنظومة الحقوقية التي تقوم على الارتباط الوثيق بين الحقوق والواجبات، فلا يوجد حق مجرد من واجب، ولا واجب منفصل عن حق، بل يرتبط كل منهما بالآخر في مختلف المعاملات والتصرفات الإنسانية، مستشهدًا بقول الله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ».

وبيّن الشرقاوي أن الركيزة الثالثة تتعلق بالعقيدة والدين والتعايش الإنساني، في إطار ما قررته الآية الكريمة: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ»، موضحًا أن الاختلاف في المعتقد لا يمنح أحدًا مبررًا لظلم الآخرين أو الاعتداء على حقوقهم أو الانتقاص من شأنهم، وإنما يظل احترام الإنسان وصون حقوقه من المبادئ التي تؤكدها رسالة الأزهر.

وحذر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية من مخاطر الجمود الفكري والتعصب، وكذلك التصدي للفتوى دون علم أو الرجوع إلى المراجع الأصيلة والعلماء الراسخين، مستشهدًا بمقولة الإمام القرافي: «إن الجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين».

وأكد أن الأزهر الشريف يحمل رسالة تقوم على الجمع لا التفريق، والعطاء لا الحرمان، وأنه يرفع من شأن أبنائه وعلمائه وطلابه من مختلف أنحاء العالم، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه الرسالة الأصيلة وحمايتها من الأفكار المغلوطة والتفسيرات غير السليمة.

لا علم دون أدب ولا دين دون أخلاق

واختتم الدكتور أحمد الشرقاوي كلمته بالتأكيد على أن العلم لا ينفصل عن الأخلاق والأدب والرحمة، باعتبار أن الرحمة تمثل الغاية العظمى من العلم، وأن حمل الخير إلى الناس من المقاصد الأساسية للرسالة الدينية، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ».

وأوضح أن تحصيل العلم يتحقق بالتعلم والمذاكرة، بينما يرتبط الأدب بالتربية والتوجيه والفطرة النقية، قائلًا: «فلا دين لمن لا أخلاق له، ولا علم لمن لا أدب له»، داعيًا جميع العاملين في العملية التعليمية إلى إدراك أمانة الكلمة وحجم المسؤولية التربوية الملقاة على عاتقهم في تشكيل عقول الطلاب وبناء وجدانهم.

ويُقام البرنامج التثقيفي لمعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتنظيم مشترك بين مركز الإمام الأشعري بالأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية.

ويشهد البرنامج حضور نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء وقيادات الأزهر الشريف، ويأتي في إطار الجهود المؤسسية الرامية إلى ترسيخ المنهج العلمي الأزهري، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وتنمية الكفاءات الفكرية والعقدية لدى المعلمين في مختلف محافظات الجمهورية.