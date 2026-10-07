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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"ريشة مروحة" تثير القلق داخل مدرج علوم أسيوط.. والكلية تكشف تفاصيل واقعة الطالبة

كلية العلوم بجامعة أسيوط
كلية العلوم بجامعة أسيوط
إيهاب عمر

داخل أحد مدرجات كلية العلوم بجامعة أسيوط، تحولت لحظات الدراسة إلى حالة من القلق، بعدما وصلت إحدى ريش مروحة مثبتة أعلى منطقة المنصة إلى مكان وجود طالبة بالمدرج، في واقعة أثارت تداولًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن توضح إدارة الكلية حقيقة ما حدث وتكشف تفاصيل الواقعة.

وقال الدكتور أبو بكر محمد الطيب، عميد كلية العلوم بجامعة أسيوط، إن ما تم تداوله بشأن سقوط مروحة على طالبة داخل مدرج الفرقة الثانية بقسم الكيمياء العضوية غير دقيق، مؤكدًا أن المروحة نفسها لم تسقط من مكانها، وإنما انفصلت إحدى ريشها ووصلت إلى مكان وجود الطالبة.

وأشار عميد الكلية إلى أن المروحة محل الواقعة جديدة، وتم تركيبها منذ نحو عامين، وكانت مثبتة أعلى منطقة المنصة داخل المدرج، موضحًا أن الواقعة ترجح إلى وجود عيب صناعي خفي بالمروحة أدى إلى انفصال إحدى ريشها، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع الموقف على الفور عقب حدوثه.

و أوضح عميد الكلية ، انه عقب الواقعة رافق الطالبة بصحبة عدد من أفراد الأمن بجانب والديها إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، وتمت متابعة حالتها والاطمئنان عليها، فيما أكد عميد الكلية أن أسرة الطالبة كانت على علم كامل بتفاصيل الواقعة والإجراءات التي تم اتخاذها.

وأكدت  كلية العلوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حرص الجامعة الكامل على سلامة الطلاب والعاملين، مشددة على استمرار أعمال الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمعدات الموجودة داخل المدرجات والمعامل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامتها، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب.

وبينما أثارت عبارة " سقوط مروحة " حالة من القلق بين المتابعين، أوضحت كلية العلوم أن الحقيقة تتعلق بانفصال ريشة من مروحة مثبتة بالمدرج، وليس سقوط المروحة بالكامل، مؤكدة أن التعامل مع الواقعة تم بشكل فوري وأن حالة الطالبة كانت محل متابعة واهتمام من إدارة الكلية وأسرتها.

أسيوط كلية العلوم بجامعة أسيوط ريش مروحة طالبة مواقع التواصل الاجتماعي كلية العلوم سقوط مروحة قسم الكيمياء العضوية

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