أمانة مُسعفي الفيوم تُعيد 660 ألف جنيه لمُصاب بعد حادث بطريق أسيوط الغربي.. تفاصيل

في واقعة تعكس أمانة رجال الإسعاف وحرصهم على الحفاظ على ممتلكات المصابين أعاد طاقم إسعاف بمحافظة الفيوم مبلغًا ماليًا قدره 660 ألف جنيه عُثر عليه بحوزة مصاب عقب تعرّضه لحادث تصادم بطريق أسيوط الغربي حيث جرى تسليم المبلغ كاملاً إلى المصاب داخل المستشفى.



بلاغ بحادث على طريق أسيوط الغربي

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية فرع الفيوم بلاغا يفيد بوقوع حادث على طريق أسيوط الغربي بعد عزبة شقلوب في اتجاه القاهرة مع وجود مصاب إثر ادعاء تصادم سيارة بشخص وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين وجود مصاب يعاني من اشتباه في كسر مضاعف بالساق حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له ونقله إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج.



العثور على 660 ألف جنيه بحوزة المصاب

وخلال التعامل مع الحالة عثر طاقم الإسعاف على مبلغ مالي كبير كان بحوزة المصاب وبلغت قيمته 660 ألف جنيه وحرص أفراد الطاقم على الحفاظ على المبلغ وتسليمه إلى المصاب داخل المستشفى بحضور مشرف القطاع المتواجد بالمستشفى وليد والي.



طاقم الإسعاف يسلم المبلغ كاملا

وضم طاقم الإسعاف الذي تعامل مع البلاغ السائق مصطفى إسحاق عبدالحميد والمسعف أحمد محمد عبدالحكم حيث حرصا على تسليم المبلغ المالي كاملا إلى المصاب في واقعة تعكس الأمانة والمسؤولية التي يتحلى بها رجال الإسعاف أثناء أداء مهامهم في التعامل مع الحالات الطارئة.