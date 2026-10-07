محافظ أسيوط يعلن إزالة 20 حالة تعد ومخالفة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ30

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 للإزالات، والتصدي الحاسم لأي تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، أسفرت عن إزالة 20 حالة تعدٍ ومخالفة متنوعة، شملت التعدي على أملاك الدولة، والبناء المخالف دون ترخيص، والتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار جهود المحافظة لمنع التوسع العمراني غير المخطط والتعامل الفوري مع المخالفات.

وأشار إلى أن الإزالات تضمنت 7 حالات تعدي على أملاك الدولة التابعة لجهات الطرق، بمساحة إجمالية بلغت 150 متر مربع، و4 حالات بناء مخالف دون ترخيص بمساحة 465 متر مربع، إلى جانب حالتي بناء دون ترخيص على أراضي زراعية بمساحة إجمالية بلغت 19 سهم، جرى رصدهما ضمن ملف المتغيرات المكانية، فضلًا عن إزالة 7 حالات تعدي بالبناء على أراضي زراعية مملوكة للأهالي، بمساحة إجمالية بلغت 4 قراريط.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ حملات الموجة الـ30 وفقًا للخطط المحددة، مع تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية للمتغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات في مهدها قبل تفاقمها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة أشكال التعدي ومخالفات البناء.

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ودعا اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، أو مخالفات بناء دون ترخيص، من خلال قنوات التواصل المخصصة لتلقي البلاغات على مدار الساعة، وتشمل الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا سرعة فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة والرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.