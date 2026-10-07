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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: قافلة طبية مجانية بقرية البورة على مدار يومين ضمن "حياة كريمة"

قافلة طبية بأسيوط
قافلة طبية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ القوافل الطبية العلاجية بالقرى الأكثر احتياجًا، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتوفير خدمات الكشف الطبي والعلاج بالمجان، وتيسير حصول المواطنين على الرعاية الصحية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية وتحسين جودة الحياة بالقرى.

وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، بقيادة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس المركز، تابعت أعمال القافلة الطبية العلاجية بقرية البورة، التابعة للوحدة المحلية لقرية إسكندرية التحرير، والتي تستمر على مدار يومين متتاليين وفقًا للجدول المحدد، مع توفير التسهيلات اللازمة لضمان انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة.

وأضاف اللواء محمد علوان، أن القافلة تضم عددًا من التخصصات الطبية، إلى جانب صيدلية لصرف الأدوية والعلاج بالمجان، بما يتيح للأهالي الاستفادة من الخدمات الصحية بالقرب من محل إقامتهم، ويعزز جهود الدولة في دعم المنظومة الصحية والوصول بالخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار المحافظ، إلى استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان سير أعمال القافلة بصورة منتظمة، وتوفير الاحتياجات اللازمة وتذليل أي معوقات قد تواجه عملها، وذلك بمشاركة عبد الناصر عبد النعيم، رئيس الوحدة المحلية لقرية إسكندرية التحرير.

وشدد اللواء محمد علوان ، على أهمية مواصلة متابعة القوافل الطبية وتقديم التيسيرات اللازمة لنجاح أعمالها، مع تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتوسيع نطاق استفادة المواطنين من خدمات الكشف والعلاج المجاني، تنفيذًا لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

أسيوط القوافل الطبية العلاجية القرى الأكثر احتياجًا حياة كريمة المبادرة الرئاسية الكشف الطبي

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