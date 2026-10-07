الأهلي يفتتح مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة بترول أسيوط

يبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، عندما يلتقي بترول أسيوط في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، في مواجهة يسعى خلالها الجهاز الفني لتحقيق أكبر استفادة من اللقاء قبل القمة المرتقبة أمام الزمالك في الدوري الممتاز.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة بالبطولة، إلى جانب بترول أسيوط والجونة والشرقية وإنبي والمقاولون العرب، حيث يبحث الفريق عن بداية قوية تمنحه دفعة في مشوار المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.

غيابات الأهلي أمام بترول أسيوط

يفتقد الأهلي في مواجهة بترول أسيوط عددًا من لاعبيه، في مقدمتهم ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس، بسبب استمرار تنفيذ البرامج التأهيلية الخاصة بهم، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما يغيب أقطاي عبدالله، مهاجم الأهلي، عن المباراة بسبب عقوبة الإيقاف الموقعة عليه من الموسم الماضي للبطولة، على أن يصبح متاحًا للمشاركة بداية من المباريات المقبلة.

وتأتي مباراة بترول أسيوط في توقيت يسعى خلاله الجهاز الفني للأهلي إلى منح الفرصة لعدد من اللاعبين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جاهزية العناصر الأساسية، خاصة في ظل ارتباط الفريق بمواجهة الزمالك في الدوري، وهو ما يجعل البطولة فرصة مهمة لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين للمباريات المقبلة.

نظام كأس عاصمة مصر

وتشهد بطولة كأس عاصمة مصر مشاركة 20 فريقًا، تم توزيعها على أربع مجموعات، بواقع خمسة أندية في كل مجموعة، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

ويستكمل الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة المقاولون العرب يوم 2 ديسمبر المقبل على استاد القاهرة، ثم يلتقي إنبي يوم 20 يناير 2027 على استاد السلام، قبل أن يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة الجونة يوم 15 فبراير 2027 على استاد القاهرة.