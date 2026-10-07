قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللجنة البرلمانية الخاصة توافق على حذف المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان
تهديد روسي لـ كندا بسبب هذا الأمر.. تفاصيل
وزير الصحة يبحث مع وفد جامعة الدول العربية تعزيز التعاون الطبي المشترك
خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء
وزير الخارجية اليوناني: سنتعاون مع أمريكا بشأن المساعدات البحرية في مضيق هرمز إذا لزم الأمر
تعليمات جديدة من البنك المركزي لحماية بيانات العملاء.. تفاصيل
نقابة المرافق تحذر من شائعات زيادة أجور العاملين بالكهرباء
انطلاق اجتماع اللجنة البرلمانية المشلكة لدراسة اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان
تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب لـ 11 أكتوبر
53 عاما على النصر.. اللواء محمد الشهاوي: حرب أكتوبر كسرت هيمنة التفوق الإسرائيلي
الحكومة تعلن مفاجأة بشأن التعليم الفني.. 1000 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة المشروعات والاستثمارات وتوفير السلع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يفتتح مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة بترول أسيوط

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

يبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، عندما يلتقي بترول أسيوط في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، في مواجهة يسعى خلالها الجهاز الفني لتحقيق أكبر استفادة من اللقاء قبل القمة المرتقبة أمام الزمالك في الدوري الممتاز.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة بالبطولة، إلى جانب بترول أسيوط والجونة والشرقية وإنبي والمقاولون العرب، حيث يبحث الفريق عن بداية قوية تمنحه دفعة في مشوار المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.

غيابات الأهلي أمام بترول أسيوط

يفتقد الأهلي في مواجهة بترول أسيوط عددًا من لاعبيه، في مقدمتهم ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس، بسبب استمرار تنفيذ البرامج التأهيلية الخاصة بهم، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما يغيب أقطاي عبدالله، مهاجم الأهلي، عن المباراة بسبب عقوبة الإيقاف الموقعة عليه من الموسم الماضي للبطولة، على أن يصبح متاحًا للمشاركة بداية من المباريات المقبلة.

وتأتي مباراة بترول أسيوط في توقيت يسعى خلاله الجهاز الفني للأهلي إلى منح الفرصة لعدد من اللاعبين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جاهزية العناصر الأساسية، خاصة في ظل ارتباط الفريق بمواجهة الزمالك في الدوري، وهو ما يجعل البطولة فرصة مهمة لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين للمباريات المقبلة.

نظام كأس عاصمة مصر

وتشهد بطولة كأس عاصمة مصر مشاركة 20 فريقًا، تم توزيعها على أربع مجموعات، بواقع خمسة أندية في كل مجموعة، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

ويستكمل الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة المقاولون العرب يوم 2 ديسمبر المقبل على استاد القاهرة، ثم يلتقي إنبي يوم 20 يناير 2027 على استاد السلام، قبل أن يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة الجونة يوم 15 فبراير 2027 على استاد القاهرة.

الأهلي بترول أسيوط كأس عاصمة مصر الأهلي أمام بترول أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة قبل انتهاء الأذان

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان.. هل تصح إذا أقيمت قبل فراغ المؤذن؟

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2026

مخالفات البناء

«خصم 50% في التصالح» .. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مُخالفات البناء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدولار

عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الدواجن

ارتفاعات متتالية .. صعود جديد بأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق

ميدو

«ميدو» يُفاجئ الأهلي والزمالك ويكشف عن مُرشحه الأقوى لحصد لقب الدوري المصري

ترشيحاتنا

الزنك

بتتعب كتير .. الموضوع مش نقص مناعة | اكتشف السبب الحقيقي

شد اللغد

بيرفع الخدود ويشد اللغد .. اعرف حقيقة تأثير المشد الضاغط

ايمان عز الدين

بعافر علشان أحافظ على اسمي ومكاني.. إيمان عز الدين تكشف كواليس 30 عامًا في الإعلام

بالصور

استغنى عن الصينية والفرن.. طريقة عمل كوسة بالحلة

طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة

فستان غير تقليدي.. أمينة خليلي تثير الجدل بصورها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

"تيسير الرحلة وخدمات متميزة".. تفاصيل اتفاقية وزارة التضامن لتنظيم حج 1448 هـ

صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد