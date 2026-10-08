موجز الرياضة| الأهلي يكتسح بترول أسيوط بخماسية وزد يهزم الزمالك.. وبيدرو يعلن الاعتزال

شهدت الساحة الرياضية، أمس، العديد من الأحداث المهمة، على المستويين المحلي والعالمي، في مقدمتها نتائج مباريات كأس عاصمة مصر، إلى جانب أبرز المستجدات المتعلقة بالأهلي والزمالك ومنتخب مصر.

الأهلي يكتسح بترول أسيوط بخماسية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على بترول أسيوط بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، وسجل خماسية الفريق كل من محمد مجدي أفشة، وسفيان بن جديدة، وحسين الشحات «هدفين»، وعمر سيد معوض.

وغادر محمد مجدي أفشة المباراة بين شوطي اللقاء، بعد شكواه من آلام بسيطة في عضلة السمانة، حيث فضل الجهاز الفني استبداله لتجنب تفاقم الإصابة.

وفي كرة اليد، حقق رجال الأهلي فوزًا كبيرًا على فلاورز البنيني بنتيجة 44-19، ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، ليواصل الفريق انتصاراته ويحقق الفوز الثاني على التوالي.

كما واصلت سيدات الأهلي انتصاراتهن في البطولة الإفريقية، بعدما تغلبن على أبيدجان الإيفواري بنتيجة 27-21.

زد يهزم الزمالك بثلاثية

تلقى الزمالك هزيمة ثقيلة أمام زد بنتيجة 3-0، في كأس عاصمة مصر، وسجل أحمد عاطف هدفين، بينما أضاف مروان حجيج الهدف الثالث.

وعلى خلفية وفاة نصر إبراهيم، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أعلن النادي تعليق نشاط جميع قطاعات كرة القدم لمدة 3 أيام حدادًا على وفاته.

وفي البطولة ذاتها، حقق بيراميدز الفوز على القناة بنتيجة 3-2، وسجل أهداف الفريق أحمد نذير بن بوعلي وعبد الرحمن مجدي وعلي حمودة.

حسام حسن يهنئ منتخب الشباب

وجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، التهنئة إلى منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، بعد التتويج ببطولة شمال إفريقيا والتأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا.

أرتيتا حتى 2030 وبيدرو يعلن الاعتزال

وعالميًا، جدد نادي آرسنال عقد مدربه ميكيل أرتيتا حتى عام 2030، ليستمر المدير الفني الإسباني في قيادة الفريق خلال السنوات المقبلة.

كما أعلن الإسباني بيدرو رودريجيز اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع الأندية والمنتخب الإسباني.

وفي سياق آخر، وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة وداع إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب ختام مسيرته الدولية، مؤكدًا احترامه لما حققه قائد منتخب الأرجنتين، ومشيدًا بتاريخه مع بلاده.

رمضان صبحي يتحدث عن مستقبله والقمة

أكد رمضان صبحي أنه لم يحسم حتى الآن قراره بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيعلن أي جديد بشكل واضح في حال حدوثه.

كما تحدث عن مباراة الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن مباريات القمة لا تخضع للحسابات، ومن الصعب توقع نتيجتها، متمنيًا مشاهدة مباراة كبيرة بعد وصول الفريقين إلى أفضل مستوياتهم.

الشناوي وشوبير

أكد محمد عبد المنصف أن العلاقة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير أخوية وحقيقية، مشيرًا إلى أن الشناوي يتعامل مع حارس الأهلي الشاب كأنه شقيقه الأصغر، وأن أي أزمة بين الشناوي وحسام حسن لن تؤثر على علاقتهما.

كما أشار عبد المنصف إلى أن محمود صلاح هو الأقرب للانضمام إلى منتخب مصر الأول، بعد تألقه مع منتخب الناشئين، مؤكدًا أن حسام حسن يتابعه منذ فترة.

وتحدث أيضًا عن ثنائي الزمالك محمد حمد وعمر عبد العزيز، مؤكدًا أنهما يستحقان المشاركة أساسيًا، ومشيرًا إلى ثقته في تقديم حمد مستوى كبير خلال القمة المقبلة.

تصريحات أحمد حسن وجمال عبد الحميد قبل القمة

قال جمال عبد الحميد إن الأهلي استفاد تاريخيًا من الظلم والتحكيم أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض سيدخل مباراة القمة دون ضغوط جماهيرية، على عكس الأهلي الذي يخوض اللقاء تحت ضغط.

من جانبه، أكد أحمد حسن أن الأهلي كان متفوقًا نفسيًا على الزمالك في مباريات القمة خلال فترة لعبه، رغم امتلاك الأبيض لاعبين مميزين، موضحًا أن شخصية اللاعبين ونتائج الفريقين قبل المباراة كانت تصنع الفارق.

كما أكد أحمد حسن أن وجود محمد صلاح في معسكر منتخب مصر كان سيكون مهمًا، حتى لو لم يشارك أمام جنوب إفريقيا بسبب أرضية الملعب، مشددًا على أهمية دوره القيادي داخل المنتخب، وطالب بعقد جلسة بين هاني أبو ريدة وحسام حسن لحل الأمور المتعلقة باللاعب.

وكشف أحمد حسن أيضًا عن واقعة خلافه مع البرتغالي مانويل جوزيه، موضحًا أن مدرب الأهلي السابق غضب بعد علمه بتفاوض الزمالك معه، وأن الخلاف بينهما استمر لمدة 3 أشهر دون سلام.

وفي تصريحات أخرى، أوضح جمال عبد الحميد أن صاحب لافتة «الزمالك ماشي بنور الله» ليس زملكاويًا، مشددًا على أن جماهير الزمالك تساند الفريق دائمًا، ولا يصح اختزال جمهور النادي في تصرف فردي.

نتائج مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

- بترول أسيوط 0-5 الأهلي.

- الزمالك 0-3 زد.

- سيراميكا كليوباترا 0-1 المصري.

- بيراميدز 3-2 القناة.