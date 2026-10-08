شوبير يعدد مكاسب الأهلي عقب الفوز أمام بترول أسيوط

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أبرز المكاسب الفريق عقب الفوز على بترول أسيوط بخماسية نظيفة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.



وقال شوبير في تصريحات إذاعية أن الأهلي خرج بعدة مكاسب من المباراة على رأسها مشاركة حمزة علاء حارس المرمى مشددا أن أشرف داري يعد من أفضل المدافعين



وتابع: “أشرف داري من أفضل المدافعين، لكن مشكلته في الإصابات، وظهر أمام بترول أسيوط بشكل جيد، وسيكون مكسبًا كبيرًا للأهلي حال ابتعاده عن الإصابات”.



ووجه رسالة ل علي محمود لاعب الأهلي، مطالبًا إياه بتجنب ارتكاب الأخطاء غير الضرورية، رغم تأكيده على تميز اللاعب.