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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. توسعة مدرسة الشهيد مجند ضاحي عبد القادر بالقوصية بـ12 مليون جنيه

توسعة مدرسة الشهيد مجند ضاحي عبد القادر بالقوصية
توسعة مدرسة الشهيد مجند ضاحي عبد القادر بالقوصية
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اهتمام المحافظة بالتوسع في إنشاء وتطوير المدارس والفصول الدراسية بمختلف المراكز والقرى، بما يسهم في دعم البنية الأساسية للمنظومة التعليمية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، والحد من الكثافات الطلابية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء المحافظة، تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للارتقاء بجودة التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط، برئاسة المهندس مصطفى عبد الفتاح، أشرف على مشروع توسعة مدرسة الشهيد مجند ضاحي عبد القادر محمد الابتدائية بقرية الأنصار التابعة لمركز القوصية، حيث تم إنشاء جناح جديد يضم 12 فصلًا دراسيًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 12 مليون جنيه، بما يدعم قدرة المدرسة على استيعاب المزيد من الطلاب ويوفر مساحات تعليمية إضافية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية استمرار تنفيذ مشروعات التوسع في المنشآت التعليمية، خاصة بالقرى والمناطق التي تحتاج إلى زيادة أعداد الفصول، بما يسهم في تحسين العملية التعليمية وتيسير حصول الطلاب على الخدمات التعليمية بالقرب من محل إقامتهم، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لمتابعة مشروعات الإنشاء والتوسعة والإحلال والتطوير بمختلف المراكز.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ المشروعات التعليمية، ومتابعة معدلات التنفيذ وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق الاستفادة المستهدفة من المشروعات، ودعم جهود الدولة في تطوير المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لأبناء أسيوط.

أسيوط تطوير المدارس الفصول الدراسية الكثافات الطلابية الهيئة العامة للأبنية التعليمية مشروعات المنشآت التعليمية

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