محافظ أسيوط: تسوية شوارع قرية بني عدي بمنفلوط استجابة لشكاوى المواطنين

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تحسين حالة الشوارع والطرق الداخلية بالقرى والمراكز، والاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات الأساسية، مشددًا على أهمية التحرك الميداني للتعامل مع المشكلات التي تؤثر على حركة المواطنين اليومية، والعمل على رفع كفاءة الطرق غير المرصوفة وتيسير الانتقال، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة مصطفى العطيفي، رئيس المركز، نفذت أعمال تمهيد وتسوية لعدد من الشوارع والطرق بقرية بني عدي، استجابة لشكاوى المواطنين، وشملت الأعمال مدخل القرية من سوق الربيع حتى شارع 23 يوليو، والطريق من شارع البنك حتى السوق، والطريق من السوق حتى البنزينة بالناحية القبلية، وشارع 23 يوليو الرئيسي، وشارع طريق رزيقة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين حالة الطرق الداخلية، وتيسير حركة السير للمواطنين والمركبات.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية استمرار أعمال التمهيد والتسوية بالطرق والشوارع التي تحتاج إلى تدخل عاجل، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا، والتعامل مع شكاوى المواطنين وفق الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تسهيل حركة الانتقال وتحسين الظروف المعيشية للأهالي، خاصة في القرى والتجمعات السكنية.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية من جانب رؤساء المراكز والمدن، وحصر احتياجات الشوارع والطرق الداخلية، ومواصلة التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لسرعة تنفيذ الأعمال المطلوبة، مؤكدًا أن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لمطالبهم يأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.