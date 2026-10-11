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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يهنئ فاطمة عبد النبي بعد حصد 6 ذهبيات في البطولة العربية

فاطمة عبد النبي
فاطمة عبد النبي
إيهاب عمر

هنأ اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، البطلة الواعدة فاطمة عبد النبي، لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بمناسبة تحقيقها إنجازًا رياضيًا متميزًا بحصد 6 ميداليات ذهبية خلال منافسات البطولة العربية لرفع الأثقال للشباب والناشئين والكبار، المقامة حاليًا بدولة الجزائر، مشيدًا بأدائها المشرف الذي يعكس ما تمتلكه المحافظة من مواهب رياضية واعدة قادرة على المنافسة وتحقيق البطولات، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل العربية والدولية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم، وكيل الوزارة، تواصل جهودها في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ودعم أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يمثل أحد المسارات المهمة لإعداد جيل جديد من الرياضيين المتميزين، وتأهيلهم للمشاركة في البطولات وتحقيق الإنجازات، في ضوء اهتمام الدولة المصرية بقطاع الشباب والرياضة.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للبطلة فاطمة عبد النبي وأسرتها ومدربيها، بعد تتويجها بـ6 ميداليات ذهبية في منافسات تحت 17 سنة لوزن 57 كجم وفئة الكبار، بواقع ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس إصرار اللاعبة وعزيمتها، وما بذلته من جهد وتدريب للوصول إلى منصات التتويج، متمنيًا لها دوام التوفيق ومواصلة حصد البطولات ورفع علم مصر في المنافسات المقبلة.

كما وجه التهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال، برئاسة الأستاذ محمد عبد المقصود، تقديرًا لجهودهم في دعم ورعاية أبطال وبطلات اللعبة، والعمل على تطوير مستوياتهم الفنية وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

وأكد اللواء محمد علوان حرص المحافظة على دعم النماذج الرياضية المشرفة وتحفيز الشباب على التميز، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن ما تحققه البطلة فاطمة عبد النبي يمثل نموذجًا ملهمًا لأبناء أسيوط، ويؤكد أهمية مواصلة الاستثمار في المواهب الرياضية وتوفير الرعاية اللازمة لها، بما يسهم في إعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف المحافل الرياضية.

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