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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة بالشوم وأقفاص الخضار في أسيوط

المتهمون
المتهمون
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأيدى والتراشق بالأقفاص والخضراوات بأسيوط.


 بالفحص، تبين أنه بتاريخ 8 الجارى، تلقى مركز شرطة ثان أسيوط بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين أنجال عمومة طرف أول: مالك محل فكهانى، وعاملين بذات المحل، اثنان منهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة، وطرف ثان: مالك محل فكهانى، وشقيقه، عاملين بذات المحل “ثلاثة منهم مصابين بكدمات متفرقة”، جميعهم مقيمون بنطاق محافظة أسيوط، وذلك لخلافات بينهم حول الجيرة بالمحلات التجارية قاموا على أثرها بالتعدى على بعضهم البعض بعصي خشبية وإلقاء الأقفاص، ما أدى إلى الإصابات المشار إليها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة والعصي المستخدمة فى التعدي، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى مشاجرة

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