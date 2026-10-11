تحويلات مرورية بطريق السويس

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ أعمال إصلاح الحائط الحامل لكوبرى طريق السويس الجديد المار أعلى لطفية النادى (ما قبل أسفل الطريق الدائرى بحوالى 5 كيلو متر للقادم من محور السويس اتجاه القاهرة) .

مما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى لحركة المرور أعلى الكوبرى المشار إليه مع تحويل الحركة المرورية للقادم من السويس تجاه القاهرة من الطريق الرئيسى إلى الطريق الداعم من الرابط الكائن ما قبل كوبرى الرحاب وإستكمال السير بالطريق الداعم تجاه القاهرة ثم تحويل الحركة المرورية من طريق السويس الداعم بالكامل إلى منزل طريق السويس الجديد المؤدى لمحور لطفية النادى ومنه للطريق الدائرى تجاه مدينة نصر ومصر الجديدة، وذلك إعتباراً من اليوم وحتى إنتهاء أعمال الإصلاح.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.





