قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر.. أسماء مصابي حادث انهيار سور شباك معهد أزهري بالمحلة
لضمان عودتك لمنظومة الخبز.. شروط وآليات تظلمات بطاقات التموين 2026
إجراءات احترازية عاجلة.. إخلاء 12 فصلًا بمدرسة في القليوبية بعد كسر خط الصرف الصحي
كيف أعرف الحائل الذي يمنع صحة الطهارة من غيره؟..الإفتاء توضح
إيران تتصدع تحت حصار ترامب الصامت.. "الإفلاس وشيك" والأسواق خاوية
مدير تعليم القليوبية يتفقد عددا من المدارس بالخصوص لمتابعة انتظام العملية التعليمية
قبل قمة الأهلي والزمالك.. زيزو مع 3 لاعبين يتصدرون هدافي الدوري المصري
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الأحد| فيديو
بسبب التزوير.. دفاع صبري نخنوخ يدعي مدنيًا بمليون جنيه ضد صاحب معرض السيارات
الأرصاد : أمطار رعدية على مناطق من جنوب سيناء والبحر الأحمر.. وانخفاض الحرارة بدءا من الخميس المقبل
«حروب الشائعات وتزييف الوعي».. «الراديو 9090» يكشف مخططات تنظيم الإخوان لاستهداف الجبهة الداخلية
إدراج 11 عالمًا من مركز البحوث الزراعية بقائمة «ستانفورد» للعلماء الأكثر تأثيرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

زوج فنانة شهيرة في قضية صبري نخنوخ.. المحكمة تستمع لتسجيل مكالمة

نخنوخ
نخنوخ
رامي المهدي   -  
تصوير: ندى ربيع

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، إلى تسجيل مكالمة هاتفية جمعت أحمد.ح. زوج فنانة شهيرة، وصديقه، بشأن واقعة التحفظ على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة (DVR) الخاص بمعرض سيارات في التجمع الخامس، وذلك خلال نظر محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في القضية.

وقدم دفاع زوج الفنانة التسجيل الصوتي أمام المحكمة، موضحًا أنه يتضمن حديثًا دار بين المتهم وصديقه ليلة الواقعة، ويتعلق بملابسات التحفظ على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.

وبحسب ما ذكره الدفاع بشأن مضمون المكالمة، فإن صبري نخنوخ لم يسرق جهاز الـDVR، وإنما تحفظ عليه وسلمه طواعية إلى رجال المباحث، الذين سلموه بدورهم إلى النيابة العامة.

كانت استمعت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هشام الدرندلي، إلى أقوال أصحاب معرض السيارات، خلال نظر محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين، في القضية المتهمين فيها باستعراض القوة والبلطجة.

يأتي ذلك بعدما قدم أصحاب معرض السيارات تصالحًا مع المتهمين، موثقًا بالشهر العقاري، خلال الجلسة السابقة، في خطوة تسبق الاستماع إلى أقوالهم أمام هيئة المحكمة.

ومنعت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين محكمة القاهرة الجديدة، الصحفيين من دخول المحكمة لتغطية محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع.

بدات محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي هشام الدرندلي، نظر محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في قضية استعراض القوة والبلطجة.

وفي الجلسة الماضية واجهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة برئاسة القاضي هشام الدرندلي، المتهمين وعلى رأسهم رجل الأعمال صبري نخنوخ بالتهم الموجهة لهم من استعراض قوة والبلطجة.

وأنكر المتهمون جميعا خلال نظر القضية جميع التهم الموجهة لهم.
تلت النيابة العامة، خلال محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع أمر الإحالة.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين عقب تلاوة أمر الإحالة، وخلال الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين وطالب بتطبيق نصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة على المتهمين.

فنانة شهيرة صبري نخنوخ اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

افشة

ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

ياسر إبراهيم

رغم تعافيه من الإصابة.. أحمد حسن يكشف سبب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة «القمة»

ترشيحاتنا

الروضة الشريفة

السعودية تحدد 365 يوما لإصدار تصريح جديد لزيارة الروضة الشريفة

الأوقاف تعقد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي العاشر «ملتقى شهر جمادى»بمسجد الإمام الحسين

الأوقاف تعقد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي العاشر بمسجد الإمام الحسين.. الثلاثاء

الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

غدًا.. البحوث الإسلامية يعقد الملتقى العاشر حول الوَحدة الموضوعية لسور القرآن

بالصور

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

بالحمالات السوداء.. مي حلمي تلفت الأنظار في آخر ظهور لها

مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد