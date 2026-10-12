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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 29 تعديا على أراضي الدولة والزراعة ومخالفات بناء| صور

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 للإزالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي والبناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

 إزالة 29 تعديا

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية أسفرت عن إزالة 29 حالة تعدي ومخالفة، تنوعت بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة، ومخالفات البناء التي رصدتها منظومة المتغيرات المكانية، وذلك في إطار جهود المحافظة لفرض سيادة القانون والتعامل الفوري مع المخالفات.

وأشار علوان إلى أن الإزالات شملت 9 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة للموارد المائية والري، بمساحة 270 متر مربع و17 قيراط، وحالتي إزالة في المهد على أراضي أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي، بمساحة 400 متر مربع، فضلًا عن إزالة 6 حالات بناء دون ترخيص ضمن المتغيرات المكانية، بإجمالي مساحة 1150 متر مربع، إلى جانب إزالة 12 حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، بمساحة 5 قراريط و15 سهم.

وأضاف المحافظ أن المحافظة مستمرة في التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، لتكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة، مؤكدًا أن الحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية يمثل أولوية، لما له من أهمية في حماية حقوق الأجيال الحالية والقادمة ودعم جهود التنمية.

وشدد علوان على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل حزم تجاه المخالفين، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مع استمرار المتابعة الدورية للمواقع التي تمت إزالة المخالفات منها، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، وعدم الشروع في أي أعمال بناء أو تعدي دون الحصول على التراخيص اللازمة، تجنبًا للمساءلة القانونية، وترسيخًا لسيادة القانون والحفاظ على مقدرات الدولة.

أسيوط إزالة التعديات أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية مخالفات البناء الموجة الـ30 للإزالات

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