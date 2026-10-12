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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 16 محضرا لمخالفات الإشغالات بشوارع ديروط لإعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري

تحرير 16 محضرًا لمخالفات الإشغالات بشوارع ديروط لإعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري
تحرير 16 محضرًا لمخالفات الإشغالات بشوارع ديروط لإعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الميدانية المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والأرصفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالشارع، وتيسير حركة المواطنين والسيارات، والحفاظ على المظهر الحضاري، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام. وأوضح محافظ أسيوط أن رئاسة مركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال حسن رئيس المركز، نفذت حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع المدينة، بمشاركة ومتابعة ميدانية من الأستاذ عماد عزيز، نائب رئيس المركز، وزأحمد بهلول، مدير إدارة إصدار التراخيص ومسؤول الإشغالات، حيث استهدفت الحملة إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على الأرصفة وحرم الطرق التي تعوق حركة المرور وتتسبب في إعاقة حركة المواطنين. وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 16 محضرًا متنوعًا للمخالفين، مع التحفظ على المضبوطات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مؤكدًا استمرار الحملات للتعامل الحاسم مع مختلف صور التعدي على الطريق العام، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى. 

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة مواصلة التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية لتكثيف الحملات الدورية، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطرق والأرصفة بصورة آمنة ومنظمة، بما يعيد الانضباط إلى الشوارع ويعزز المظهر الحضاري بمختلف أنحاء المحافظة.

أسيوط الحملات الميدانية إزالة الإشغالات التعديات الطرق الطريق العام مركز ومدينة ديروط

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