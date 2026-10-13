محافظ أسيوط: استمرار المقابلات والاختبارات بنادي التجاريين لتوظيف الشباب حتى الخميس

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على دعم جهود الدولة في توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب، وتعزيز التنسيق مع جهات العمل المختلفة، بما يسهم في ربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص مهنية تسهم في تحسين مستوى المعيشة والحد من البطالة.

وأوضح المحافظ ، أن مديرية العمل بأسيوط، بإشراف محمد محمود صالح، القائم بأعمال وكيل الوزارة، تواصل جهودها لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة بمشروع المحطة النووية بالضبعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات حسن الرداد، وزير العمل، وتعليمات محمد محمود، مدير مديرية العمل، لتيسير التحاق الشباب بالفرص المتاحة وفقًا للتخصصات المطلوبة.

وأشار إلى أن المقابلات والاختبارات التي أُجريت على مدار يومين شهدت تقدم 397 شابًا، أسفرت عن قبول 171 متقدمًا حتى الآن، بواقع 120 في اليوم الأول و51 في اليوم الثاني، مع استمرار أعمال المقابلات والاختبارات حتى استكمال إجراءات اختيار المتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة.

وأضاف المحافظ ، أن الوظائف المتاحة تشمل عددًا من المهن الإنشائية والفنية، من بينها مبيضو المحارة، والحدادون، والنجارون المسلحون، وفورمجية الخرسانة المسلحة، وعمال العزل، إلى جانب برادي تركيبات الاستيل وبرادي المواسير، برواتب تتراوح بين 14 ألفًا و500 جنيه و25 ألف جنيه، وفقًا للتخصص والخبرة، مع توفير السكن المفروش والوجبات اليومية ووسائل الانتقال المكيفة، فضلًا عن التأمين الاجتماعي والصحي والخدمات الطبية.

ولفت محافظ أسيوط، إلى استمرار المقابلات والاختبارات حتى الخميس 15 أكتوبر 2026، بنادي التجاريين بأسيوط، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، داعيًا الراغبين في التقدم إلى الالتزام بالشروط المعلنة، ومنها ألا يتجاوز عمر المتقدم 50 عامًا، وإحضار بطاقة رقم قومي سارية، مع تقديم ما يثبت تحديد الموقف من الخدمة العسكرية.

وأكد اللواء محمد علوان، على استمرار جهود مديرية العمل في التواصل والتنسيق مع جهات العمل المختلفة، والتعريف بالفرص المتاحة أمام الشباب، وتيسير إجراءات التقدم والاختيار، بما يعزز فرص حصول أبناء أسيوط على وظائف مناسبة تتوافق مع مهاراتهم واحتياجات سوق العمل.