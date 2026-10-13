أسيوط.. ضبط مصنع عسل مخالف ومصادرة 10 أجولة سكر خلال حملة تموينية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سلامة السلع المتداولة ومطابقتها للاشتراطات القانونية، والتصدي للمخالفات التموينية بكافة صورها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة مصطفى العطيفي رئيس المركز، شاركت في حملة تموينية بالتنسيق مع إدارة تموين منفلوط والأجهزة المعنية، وبمتابعة سواح موسى، نائب رئيس المركز، في إطار الجهود المستمرة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية والمنشآت العاملة في مجال تعبئة وتداول المواد الغذائية.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية، متخصص في تعبئة العسل، ومصادرة 10 أجولة سكر، حيث جرى تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في المخالفات التي تم رصدها.

وأشار المحافظ إلى استمرار تكثيف الحملات الرقابية على مصانع تعبئة المواد الغذائية والمنشآت التجارية والأنشطة التموينية، مع متابعة مدى الالتزام بالاشتراطات المنظمة للتداول والتعبئة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم اكتشافها، بما يسهم في حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المطروحة بالأسواق.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة مواصلة الحملات التموينية المفاجئة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، والتأكد من سلامة السلع المتداولة ومصادرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يعزز الانضباط بالأسواق ويحافظ على صحة المواطنين وسلامتهم.