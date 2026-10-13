قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على سائق ميكروباص تشاجر مع راكب بالإسكندرية
في مشهد مهيب.. أهالي البحيرة يودّعون مضيفة الطيران عزة رمزي
ارتفاع طفيف.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 في البنوك
مسئولون إيرانيون يهددون بإغراق السفن الأمريكية إذا جدد ترامب حربه عليهم
مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 1000 جنيه للزواج والطلاق و5000 عند الزواج بأخرى
تعديل تشريعي لضبط معايير تكليف الأطباء.. ومهلة لوزارة الصحة حتى 15 نوفمبر لحصر الدرجات الشاغرة
فرصة للشراء .. إلى أين وصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء؟
غضب إسرائيلي بسبب الدقيقة 73 في مباراة الأهلي والزمالك| ماذا حدث؟
القبض على شخص تعدى على ابنه بالضرب في الجيزة
خبير اقتصادي: الرئيس السيسي التقى قيادات 60% من سكان الكوكب خلال 40 يومًا
الحكومة تمد فترة تقنين الأراضي المملوكة للدولة.. اعرف الموعد النهائي
وزير الخارجية لـ«بلومبرج»: مصر ستدعم السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين بلا تحفظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. ضبط مصنع عسل مخالف ومصادرة 10 أجولة سكر خلال حملة تموينية

ضبط مصنع لتعبئة العسل بمنفلوط
ضبط مصنع لتعبئة العسل بمنفلوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سلامة السلع المتداولة ومطابقتها للاشتراطات القانونية، والتصدي للمخالفات التموينية بكافة صورها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة مصطفى العطيفي رئيس المركز، شاركت في حملة تموينية بالتنسيق مع إدارة تموين منفلوط والأجهزة المعنية، وبمتابعة سواح موسى، نائب رئيس المركز، في إطار الجهود المستمرة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية والمنشآت العاملة في مجال تعبئة وتداول المواد الغذائية.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية، متخصص في تعبئة العسل، ومصادرة 10 أجولة سكر، حيث جرى تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في المخالفات التي تم رصدها.

وأشار المحافظ إلى استمرار تكثيف الحملات الرقابية على مصانع تعبئة المواد الغذائية والمنشآت التجارية والأنشطة التموينية، مع متابعة مدى الالتزام بالاشتراطات المنظمة للتداول والتعبئة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم اكتشافها، بما يسهم في حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المطروحة بالأسواق.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة مواصلة الحملات التموينية المفاجئة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، والتأكد من سلامة السلع المتداولة ومصادرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يعزز الانضباط بالأسواق ويحافظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

أسيوط الحملات التموينية الأسواق المنشآت الغذائية إدارة تموين منفلوط المواد الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء توضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل.. هل حلال أم حرام؟

مجلس النواب

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

انحسار مياه البحر

انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

مباراة القمة

ماهر غريب: لو لجنة التحكيم منفذتش طلبات الزمالك هيكون فيه تصعيد

حسام حسن ومرتضي منصور

من أخطأ سيحاسب.. مرتضى منصور يستقبل حسام حسن في منزله

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يحيل رئيسي مدينة طلخا والوحدة المحلية بميت الكرماء للتحقيق| تفاصيل

تحصين كلاب

للوقاية من السعار.. تحصين 49 كلبا بالأحياء الأول والثاني في حملة بالعاشر من رمضان

أرشيفية

طالبة تبتلع دبوسا داخل إحدى مدارس الدقهلية

بالصور

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ريم البارودى تخطف الأنظار فى شوارع باريس.. شاهد

ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس

من كان إلى القاهرة السينمائي.. «الفراولة» ورحلة السينما التي تحمل صوت النساء المغربيات

الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد