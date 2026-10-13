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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أغلاق 4 محلات وإنذار 12 لتوفيق أوضاعهم خلال حملة إشغالات في حي شرق أسيوط| صور

تشميع 4 محلات وإنذار 12 آخرين لتوفيق أوضاعهم خلال حملة إشغالات مكبرة بحي شرق أسيوط
تشميع 4 محلات وإنذار 12 آخرين لتوفيق أوضاعهم خلال حملة إشغالات مكبرة بحي شرق أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الميدانية المكثفة لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، والتصدي للمخالفات المتعلقة بتراخيص المحال التجارية، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية، وتحسين المظهر الحضاري، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط بالشارع.

 تشميع 4 محلات لمخالفتها شروط الترخيص

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط، برئاسة أبوالعيون إبراهيم، رئيس الحي، شنت حملة إشغالات بشارع رياض، بمشاركة هاجر محروس، نائب رئيس الحي، لمراجعة التزام المحال التجارية بالاشتراطات القانونية والتراخيص المقررة، حيث أسفرت الحملة عن تشميع 4 محلات لمخالفتها شروط الترخيص.

وأضاف أن الحملة وجهت إنذارات إلى 12 محلًا آخر لسرعة تقنين أوضاعها واستكمال وإنهاء إجراءات التراخيص اللازمة، مع منح أصحابها مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتراخيص القانونية وعدم ممارسة الأنشطة بالمخالفة للاشتراطات المقررة.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية بأحياء ومراكز المحافظة، ومتابعة تنفيذ الإنذارات والتأكد من التزام أصحاب المحال بالمهلة المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الصالح العام.

أسيوط إزالة الإشغالات الشوارع والميادين تراخيص المحال التجارية السيولة المرورية حملة إشغالات تشميع 4 محلات

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