أسيوط.. تحرير 2188 محضرا تموينيا وضبط 370 ألف لتر سولار و606 كيلو لحوم

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز والأسواق والمنشآت التجارية والتموينية بمختلف مراكز المحافظة، للتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة والأسعار، والتحقق من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية بأسيوط، بالتعاون مع الإدارات التموينية الخارجية، نفذت حملات رقابية مكثفة على مدار شهر، استهدفت المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي"، وذلك في إطار إحكام الرقابة على منظومة تداول السلع والخدمات التموينية.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير 2188 محضرًا للمخابز والأسواق، من بينها 1823 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت مخالفاتها بين نقص وزن الخبز وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وغياب لوحات البيانات أو الموازين، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم تسليم المواطنين بونات صرف الخبز. كما أسفرت حملات الرقابة على الأسواق عن ضبط 606 كيلوجرامات من اللحوم والدواجن والكبدة ومصنعات اللحوم والأسماك، شملت لحومًا مذبوحة خارج المجازر الحكومية وأخرى مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة البيانات.

وفي مجال الرقابة على المنتجات البترولية، أشار المحافظ إلى ضبط مخالفات بمحطات وقود تتعلق بالتصرف والتجميع دون وجه حق في 370 ألفًا و171 لترًا من السولار والبنزين، فضلًا عن ضبط 32 طنًا من الأسمدة الزراعية المخصصة لوزارة الزراعة وغير المتداولة بالأسواق. كما شملت الضبطيات مصنعًا لتعبئة المياه المعدنية يعمل دون ترخيص، عُثر بداخله على مياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومخزنًا للمواد الغذائية يُدار دون ترخيص، ضُبط بداخله 320 زجاجة مياه معدنية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و1450 كيس شيبسي منتهي الصلاحية، إلى جانب 1582 قطعة حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتابع محافظ أسيوط أن الحملات ضبطت 5 أطنان من السكر التمويني ناقص الوزن، و300 زجاجة زيت تمويني جرى تجميعها داخل أحد المخازن بالمخالفة للقانون، فضلًا عن مخزن غير مرخص لتعبئة المنظفات وتقليد علامات تجارية شهيرة، و80 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء. كما تم ضبط 350 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز بالمخالفة للقانون، وتحرير محضر لتاجر تمويني لتصرفه دون وجه حق في 348 وحدة من السكر التمويني و303 زجاجات زيت تمويني و736 كيس مكرونة.

وفيما يتعلق بباقي المخالفات التموينية والتجارية، أوضح اللواء محمد علوان أنه تم تحرير 28 محضرًا لبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و28 محضر غلق لتجار تموينيين، و62 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و10 محاضر لغلق مستودعات بوتاجاز، و8 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و11 محضرًا لمزاولة النشاط دون ترخيص، و48 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى 124 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التموينية المفاجئة بمختلف أنحاء المحافظة، وإحكام الرقابة على تداول السلع المدعمة والمنتجات الغذائية والمواد البترولية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يحافظ على حقوق المواطنين، ويضمن سلامة السلع المتداولة ووصول الدعم إلى مستحقيه.