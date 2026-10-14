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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إقامة 100 مصنع صغير.. محافظ أسيوط يلتقي استشاري "القرية المنتجة" بوزارة الصناعة

محافظ أسيوط يلتقي استشاري "القرية المنتجة" بوزارة الصناعة لمناقشة تنفيذ المبادرة وتفقد مواقع مقترحة لإقامة مصانع صغيرة بقرى “حياة كريمة”
محافظ أسيوط يلتقي استشاري "القرية المنتجة" بوزارة الصناعة لمناقشة تنفيذ المبادرة وتفقد مواقع مقترحة لإقامة مصانع صغيرة بقرى “حياة كريمة”
إيهاب عمر

التقى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس أحمد الشرقاوي، استشاري مبادرة "القرية المنتجة" بوزارة الصناعة، لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة وتفقد عدد من المواقع المقترحة لإقامة مصانع صغيرة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ضمن محور التنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء الريف.

جاء ذلك بحضور محمد الغنيمي، مدير مركز النسيج بوزارة الصناعة، وسوزان محمد راضي، منسق عام المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط أهمية مبادرة "القرية المنتجة" في تحويل القرى إلى وحدات إنتاجية متكاملة تعتمد على مواردها وخاماتها المحلية، من خلال دعم الصناعات الزراعية والغذائية واليدوية والتدريب المهني، بما يعزز الإنتاج المحلي ويحسن مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها التنموية.

ووجه المحافظ بالتوسع في حصر وتوفير أراضي أملاك الدولة الصالحة لتنفيذ مشروعات المبادرة بمختلف مراحل طرحها، مع الاستفادة من المباني والمساحات الحكومية غير المستغلة، بما يتيح إقامة مشروعات إنتاجية تسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة الريفية، والحد من الهجرة إلى المدن والهجرة غير الشرعية.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية تعزيز التعاون بين المحافظة ووزارة الصناعة والقطاع الخاص لتوفير مشروعات تتناسب مع احتياجات أبناء القرى، ودعم مشاركة الشباب والمرأة الريفية في الأنشطة الإنتاجية، وربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع والتسويق، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، والحد من الفاقد وتكاليف النقل، وخلق فرص عمل تسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم المبادرة وتذليل العقبات أمام تنفيذها.

كما تناول اللقاء أوجه التعاون بين المحافظة ووزارة الصناعة لتطوير المرافق بالمنطقة الصناعية بالصفا في بني غالب، والعمل على حل مشكلات المستثمرين وجذب استثمارات جديدة.

من جانبه، نقل المهندس أحمد الشرقاوي تحيات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مشيدًا بالتعاون بين الوزارة والمحافظة وجهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحسين مستوى معيشة المواطنين واستعرض أهداف المبادرة، التي تنفذ بالتنسيق بين وزارات الصناعة والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتخطيط، وبالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية، وتتضمن إنشاء مجمعات زراعية صناعية، وتدريب أبناء الريف على معايير الجودة والتصدير، وتيسير إجراءات التراخيص وإقامة المنشآت الصناعية، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية لجذب المستثمرين لافتا إلى أن المبادرة تستهدف إقامة 100 مصنع صغير داخل القرى خلال ثلاث سنوات، على أن تُطرح الأراضي المستوفاة للاشتراطات الفنية من خلال هيئة التنمية الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 20 عامًا.

وفي هذا الإطار، قام المهندس أحمد الشرقاوي يرافقه سوزان محمد راضي بجولة ميدانية لتفقد عدد من المواقع المقترحة بقرى "حياة كريمة"، شملت وحدة تنمية الأسرة بالمطمر، والمركز التكنولوجي بالعونة، والوحدة الصحية بجزيرة ساحل سليم، والمركز التكنولوجي بالشامية، لبحث مدى ملاءمتها لإقامة مشروعات إنتاجية صغيرة تدعم التصنيع المحلي، وتحقق التكامل بين الأنشطة الزراعية والصناعية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

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