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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف الرقابة على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز لضمان انتظام الإنتاج

وكيل وزارة التموين يتفقد مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بأسيوط
وكيل وزارة التموين يتفقد مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية على منظومة تداول وتوزيع أسطوانات البوتاجاز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من انتظام عمليات التعبئة، وتوافر المخزون اللازم، وضمان وصول الأسطوانات إلى المواطنين بصورة منتظمة، بما يلبي احتياجاتهم اليومية ويحافظ على استقرار الإمدادات.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين بأسيوط، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، تواصل تنفيذ الجولات التفقدية على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة، والتأكد من توافر الغاز اللازم للتعبئة، وانتظام مراحل الإنتاج والتوزيع، بما يضمن استمرار توفير هذه السلعة الحيوية للمواطنين.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المتابعة الميدانية كشفت عن انتظام عمليات التعبئة وتوافر مخزون جيد من أسطوانات البوتاجاز، مع استمرار التوزيع بصورة طبيعية، دون وجود معوقات تؤثر على سير العمل أو انتظام الإمدادات، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذا الانتظام ومواصلة الرقابة للتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار المرور الدوري على مصانع التعبئة ومنافذ تداول وتوزيع أسطوانات البوتاجاز، والتأكد من الالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يسهم في إحكام الرقابة على منظومة الوقود وحماية حقوق المواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار التنسيق بين مديرية التموين والجهات المعنية، وتكثيف المتابعة لمختلف مراحل التعبئة والتداول والتوزيع، لضمان توافر أسطوانات البوتاجاز بالكميات المناسبة في جميع أنحاء المحافظة، والحفاظ على استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين بصورة منتظمة.

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