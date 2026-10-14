قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الإسكان تستعرض جهود الاستجابة السريعة خلال سبتمبر في التعامل مع شكاوى المواطنين
حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي قبل وفاته داخل مدرسته في بورسعيد؟
ارتفاع أسعار الدواجن 21% في أكتوبر 2026.. والتجار: تصحيح وسعر عادل بعد التراجعات الكبيرة
قرارات عاجلة بشأن قبول الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالتعليم المصري بدون دخول “رياض الأطفال”
وظائف وزارة العمل 2026.. 103 فرص عمل بالعبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
باكستان تحث على إصلاحات لمواجهة تحديات التجارة والمناخ
عمليات التجارة البحرية: تعرض سفينة حاويات لحادث في مضيق هرمز
أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة
بعد 11 سنه جلسة صلح عرفية بين أبناء عمومة من عائلة أبو علي بالمنيا.. صور
أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش
وزير المالية: نتطلع للحصول علي تمويلات إنمائية لمواجهة قضايا المناخ
تجاوز الـ 14 جنيهاً.. ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تسليم عقود تقنين أوضاع أملاك الدولة لمواطنين بمركز أبنوب

تسليم عقود تقنين أوضاع أملاك الدولة لمواطنين بمركز أبنوب
تسليم عقود تقنين أوضاع أملاك الدولة لمواطنين بمركز أبنوب
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة لاستكمال ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين الذين استوفوا الاشتراطات القانونية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، ودعم جهود التنمية وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة يحيى زكريا أبو رحمة رئيس المركز، سلمت عقود تقنين أوضاع أملاك الدولة لعدد من المواطنين المستوفين للإجراءات والاشتراطات المقررة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف التقنين، وحرص المحافظة على إنهاء الملفات الجادة وفقًا للقواعد المنظمة. وجرت أعمال التسليم بحضور شنودة موسى صليب، نائب رئيس المركز المختص، ومحمد عبد الهادي حسن، مدير إدارة أملاك الدولة بالمركز، ومديحة سيد، مسؤولة ملف التقنين بالإدارة.

وقال المحافظ إن تسليم العقود يمثل خطوة مهمة في استكمال الإجراءات القانونية للمواطنين الذين استوفوا متطلبات التقنين، ويسهم في تنظيم أوضاع أراضي أملاك الدولة، وصون حقوق الدولة، وتحقيق الاستفادة القانونية من أصولها، مع مراعاة حقوق المواطنين الملتزمين بالضوابط المحددة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية مواصلة تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين، وتبسيط الإجراءات في إطار القانون، مع تعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية وإدارات أملاك الدولة والجهات المعنية، بما يضمن سرعة فحص الملفات المستوفاة وإنجازها دون الإخلال بالاشتراطات القانونية.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار المتابعة الميدانية والإدارية لملف التقنين بمختلف المراكز والمدن، والعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، وسرعة إنهاء الإجراءات متى استوفت المستندات والاشتراطات المطلوبة، بما يعزز الانضباط في إدارة أملاك الدولة، ويحافظ على حقوقها، ويدعم جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الصالح العام.

أسيوط أملاك الدولة مركز ومدينة أبنوب متطلبات التقنين أخبار أسيوط التصالح وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

دعاء الفجر

دعاء الفجر .. أدعية مستجابة بعد الأذان وتفك الكرب وتزيد الرزق

أقطاي عبدالله

سر استبعاد أقطاي عبد الله من قائمة الأهلي في مواجهة كيتارا الأوغندي

مباراة القمة

المساعد حسم الأمر.. إبراهيم نورالدين: «شيكو بانزا» خلق الاحتكاك مع «داري» ولا يستحق ركلة جزاء

ترشيحاتنا

عاهل الأردن يبحث مع الحاكمة العامة لأستراليا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

عاهل الأردن يبحث مع الحاكمة العامة لأستراليا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

العراق تعلن مقتل ضابط ومنتسب بانفجار عبوة من مخلفات داعش الإرهابي في كركوك

العراق تعلن مقتل ضابط ومنتسب بانفجار عبوة من مخلفات داعش الإرهابي في كركوك

طوكيو تؤكد مواصلة دورها البنّاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي

طوكيو تؤكد مواصلة دورها البنّاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي

بالصور

بكوب لبن و4 ملاعق زبدة.. حضري الجبنة الكريمي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية

قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح

قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح
قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح
قبل تغيير الساعة.. كيف تهيئين جسمك للتوقيت الشتوي؟ خبير تغذية يوضح

وجبة مختلفة.. صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد