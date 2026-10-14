محافظ أسيوط: تسليم عقود تقنين أوضاع أملاك الدولة لمواطنين بمركز أبنوب

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة لاستكمال ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين الذين استوفوا الاشتراطات القانونية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، ودعم جهود التنمية وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة يحيى زكريا أبو رحمة رئيس المركز، سلمت عقود تقنين أوضاع أملاك الدولة لعدد من المواطنين المستوفين للإجراءات والاشتراطات المقررة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف التقنين، وحرص المحافظة على إنهاء الملفات الجادة وفقًا للقواعد المنظمة. وجرت أعمال التسليم بحضور شنودة موسى صليب، نائب رئيس المركز المختص، ومحمد عبد الهادي حسن، مدير إدارة أملاك الدولة بالمركز، ومديحة سيد، مسؤولة ملف التقنين بالإدارة.

وقال المحافظ إن تسليم العقود يمثل خطوة مهمة في استكمال الإجراءات القانونية للمواطنين الذين استوفوا متطلبات التقنين، ويسهم في تنظيم أوضاع أراضي أملاك الدولة، وصون حقوق الدولة، وتحقيق الاستفادة القانونية من أصولها، مع مراعاة حقوق المواطنين الملتزمين بالضوابط المحددة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية مواصلة تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين، وتبسيط الإجراءات في إطار القانون، مع تعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية وإدارات أملاك الدولة والجهات المعنية، بما يضمن سرعة فحص الملفات المستوفاة وإنجازها دون الإخلال بالاشتراطات القانونية.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار المتابعة الميدانية والإدارية لملف التقنين بمختلف المراكز والمدن، والعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، وسرعة إنهاء الإجراءات متى استوفت المستندات والاشتراطات المطلوبة، بما يعزز الانضباط في إدارة أملاك الدولة، ويحافظ على حقوقها، ويدعم جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الصالح العام.