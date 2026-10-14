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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجارة أسيوط الأولى بمسابقة قادة الأنشطة الطلابية بنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي

نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي بكلية التجارة بجامعة أسيوط يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية
نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي بكلية التجارة بجامعة أسيوط يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية
إيهاب عمر

حقق طلاب نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC) بكلية التجارة بجامعة أسيوط المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «قادة الأنشطة الطلابية»، في مجال نماذج المحاكاة والسياسات، وذلك ضمن النسخة الخامسة من برنامج مؤسسة شباب القادة (YLF)، المقام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويأتي هذا الإنجاز تحت رعاية الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة، تأكيدًا لاهتمام الجامعة والكلية بدعم الأنشطة الطلابية النوعية، وتشجيع المبادرات التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب، وصقل قدراتهم القيادية، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في القضايا المجتمعية.

وشهدت مشاركة النموذج إشراف الدكتورة إنجي فاروق مراد، وكيل كلية التجارة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور الحسن خيري، المدرس المساعد بقسم العلوم السياسية والمشرف الأكاديمي للنموذج.

وهنأ الدكتور أحمد عبد المولى، طلاب النموذج بهذا الإنجاز المتميز، مشيدًا بما يعكسه من وعي الطلاب وكفاءتهم وقدرتهم على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة. وأكد حرص الجامعة على توفير بيئة داعمة للإبداع والابتكار، وتعزيز دور الأنشطة الطلابية في بناء شخصية متكاملة للطلاب، وتنمية مهارات التفكير النقدي والحوار والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية.

وأضاف رئيس الجامعة أن نماذج المحاكاة تمثل فرصة مهمة للربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتوسيع مدارك الطلاب بالقضايا الإقليمية والدولية، وتنمية مهارات البحث والتفاوض وصياغة السياسات، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية مؤهلة للقيادة والمشاركة في بناء المستقبل.

ومن جانبه، أعرب الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة، عن اعتزازه بحصول النموذج على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تميز طلاب الكلية وقدرتهم على تمثيل الجامعة بصورة مشرفة في المحافل الوطنية. وأشار إلى حرص إدارة الكلية على دعم الأنشطة الطلابية المتميزة، وتشجيع الطلاب على الابتكار وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، بما يعزز تكامل العملية التعليمية مع الأنشطة التطبيقية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إنجي فاروق مراد أهمية دعم نماذج المحاكاة الطلابية لما لها من دور في صقل مهارات الشباب، وتوسيع معارفهم، وتعزيز قدراتهم على الحوار والتفاعل مع القضايا المختلفة، مشيدة بجهود الطلاب وفريق العمل المشرف على النموذج، ومتمنية لهم مواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بكلية التجارة وجامعة أسيوط.

منظمة التعاون الإسلامي نموذج محاكاة كلية التجارة بجامعة أسيوط قادة الأنشطة الطلابية نماذج المحاكاة برنامج مؤسسة شباب القادة وزيرة التضامن الاجتماعي تشجيع المبادرات

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