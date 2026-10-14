القبض على المتهمة بالتعدى على معلمة داخل مدرسة بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام سيدة بالتعدى على إحدى المدرسات داخل المدرسة محل عملها بالسويس بإستخدام عصا خشبية محدثة إصابتها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 / الجارى تبلغ لقسم شرطة الأربعين من (مُدرسة بإحدى المدارس الكائنة بذات القسم "مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وجرح سطحى بالرأس") ، بتضررها من (ربة منزل ، ونجلها "طالب بالمدرسة محل عملها") لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام "عصا خشبية" مما أدى لحدوث إصابتها.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (مقيمين بذات الدائرة) وبمواجهتهما أقرت الأولى بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه لقيام الشاكية بالتعدى على المشكو فى حقه الثانى "نجلها" بالضرب بفناء المدرسة المشار إليها لعدم إرتدائه الزى المدرسى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.