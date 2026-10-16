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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استعدادا لموسم الأمطار والسيول.. وزير الري يتفقّد مراكز الطوارئ بالشرقية ويوجه بسرعة إزالة التعديات

متابعة جاهزية المنظومة المائية
متابعة جاهزية المنظومة المائية
حنان توفيق

زار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، محافظة الشرقية لمتابعة جاهزية المنظومة المائية لاستقبال موسم الأمطار والسيول بنطاق المحافظة.

وتفقد الدكتور سويلم، مركز طوارئ الوادي الشرقي التابع لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، وكذا مركز طوارئ الصرف بمدينة الزقازيق، كما التقي سيادته علي هامش الزيارة ببعض المنتفعين علي ترعة ابو الاخضر.

حوار مع المزارعين ومتابعة جاهزية المحطات.. تفاصيل جولة الدكتور هاني سويلم بمحافظة الشرقية

 

وخلال تفقد مركز طوارئ الوادي الشرقي، وجه بسرعة نهو عملية رفع كفاءة المباني بالمركز، ودعم اعداد العاملين بالورشة المركزية من خلال التعاقد مع عدد من العاملين السابقين الذين تم احالتهم للتقاعد، لحين لتدعيم مراكز الطوارئ والمحطات بفنيين من خريجي المدارس الفنية الجاري تأهيلهم حاليا.

والتقى الدكتور سويلم بعدد من المزارعين علي ترعة ابو الاخضر حيث دار حوار نقاشي حول نتائج الموسم الصيفي الماضي واستمع سيادته لبعض طلباتهم ووجه بسرعة التعامل معها وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم، موجها لأجهزة الرى بالشرقية بمواصلة متابعة حالة الرى، والتواصل الدائم مع المنتفعين لحسم اى شكاوى مقدمة منهم.

كما وجه بالتنفيذ الفورى لاحد قرارات إزالة التعديات علي ترعة الوادي الشرقي التي تم المرور عليها، حيث كان التعدي بالردم بقطاع الترعة مما يؤثر علي كفائتها لنقل وإيصال المياه للمزارعين بالنهايات.

وشدد الدكتور سويلم على صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين فقط لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد، موجها بإيقاف صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي الخاصة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمحافظة الشرقية، وذلك لحين إجراء تحقيق عاجل للتأكد من معايير وعدالة الإختيار.

مركز طوارئ الوادي الشرقي رفع كفاءة المباني بالمركز جاهزية المنظومة المائية شكاوى

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