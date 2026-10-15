قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم وفرص لسقوط أمطار على عدة مناطق
رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو
مصرع 18 طالباً ومُعلماً في حادث انهيار سقف بإحدى المدارس الباكستانية
هاري وميغان يستعدان لأول ظهور علني في بريطانيا منذ عودتهما
ضربت ابني بالقلم.. موظف يحرر محضرا ضد معلمة في مدرسة بالطالبية
أصوات من المحاجر.. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد
مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-10-2026 والقنوات الناقلة
إسطنبول تغرق.. 100 ملم من الأمطار تشل الحياة في التركية وقرارات عاجلة لوالي المدينة
بحضور الرئيس السيسي.. بث مباشر لحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء حول المرحلة الثانية من خط سكة حديد الفردان–طابا
ضبط شخصين استخدما اسم شركات رش حشرات لطلب 120 ألف جنيه من فيلا بكمبوند في 6 أكتوبر
بـ 5.8 مليون دولار.. الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا باكتتاب مصر في زيادة رأسمال «التنمية الدولية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يبحث مع تحالف مستقبل الزراعة والجامعات البريطانية تعزيز البحث العلمي وبناء القدرات

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بممثلي "التحالف العالمي لمستقبل الزراعة"، وكبيري مسؤولي الجامعات البريطانية «الجامعة الملكية الزراعية (Royal Agricultural University) - الكلية الملكية للطب البيطري بجامعة لندن (Royal Veterinary College) - الكلية الريفية الاسكتلندية (Scotland’s Rural College)»، وبحضور ممثل عن شركة إدارة الثروات (Wealth Management Company)، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، والتدريب وبناء القدرات، وتحسين إدارة الموارد المائية.


وأشار الدكتور سويلم لأهمية تطوير أساليب إدارة المياه بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.


كما أكد الدكتور سويلم أهمية البحث العلمي في مجال المياه، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة الإدارة المائية والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه، مشيرًا إلى أهمية توجيه البحوث العلمية نحو إيجاد حلول تطبيقية قابلة للتنفيذ، وتطوير التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز استدامة الموارد المائية.

تطوير منظومة العمل بقطاع المياه

وأشار إلى أن التدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية العاملة في مجال المياه يمثلان أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، الذي يستهدف تطوير منظومة العمل بقطاع المياه من خلال الاستثمار في العنصر البشري، ورفع كفاءة العاملين وتأهيلهم للتعامل مع التقنيات الحديثة وتطبيق الممارسات المتطورة في إدارة المياه، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم جهود تطوير قطاع المياه.


واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة في مجال رفع كفاءة استخدام المياه، من خلال التوسع في معالجة مياه الصرف الزراعى، وتطوير عملية إدارة وتوزيع المياه، ومتابعة استخدام نظم الري الحديث بالأراضي الرملية، وتعزيز الوعي بأهمية ترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة الإنتاجية المحصولية من وحدة المياه وتحقيق أفضل عائد ممكن من الموارد المائية.


وأكد أن تحسين إدارة المياه يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ظل الترابط الوثيق بين المياه والإنتاج الزراعي، الأمر الذي يتطلب تحقيق التكامل بين سياسات إدارة الموارد المائية والخطط الزراعية، مع الاستفادة من نتائج البحث العلمي والتقنيات الحديثة في تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل، بما يدعم استدامة النشاط الزراعي وقدرته على تلبية الاحتياجات الغذائية.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري التحالف العالمي التدريب وبناء القدرات سويلم إدارة المياه منظومة المياه 20 دعم القطاع الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

نقيب الأطباء

نقيب الأطباء: اكتشفنا التحاق طلاب بكليات الطب بشهادات ثانوية من القسم الأدبي

الاهلي والزمالك

لجنة الحكام تكشف موقفها من استماع الزمالك لتسجيلات الفار بمباراة القمة

الارصاد الجويه

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم الخميس.. واضطراب الملاحة البحرية

سورة الملك قبل النوم

سورة الملك قبل النوم.. لماذا أوصى الرسول بالمداومة عليها كل ليلة؟

الاهلي والزمالك

جمال الشريف يحسم الجدل: الزمالك لا يستحق ركلات جزاء أمام الأهلي

الطفل

فيديو صادم.. سيدة تعتدي على رضيعها بطريقة مأساوية والأمن يفحص الواقعة

الدردير

بعد القاضية الأهلاوية.. عمرو الدردير يعلق على خسارة الزمالك لقب أفريقيا

ترشيحاتنا

مدحت شلبي

مدحت شلبي يكشف عن خطة الأهلي لتدعيم خط الدفاع يناير المقبل

أحمد شوبير

في يوم واحد.. أحمد شوبير يتغنى بتتويج الأهلي بالبطولات

حسين الشحات

أحدث ظهور لحسين الشحات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة كيتارا الأوغندي

بالصور

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة

طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة
طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة
طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة

العدس.. مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب
العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب
العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

بسنت شوقي تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير

بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير
بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير
بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد