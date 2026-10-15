قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب
الدولار يستقر فوق 53 جنيهًا في البنوك.. تعرف على أسعار الخميس
وفاة جمال نكروما الصحفي بالأهرام ونجل رئيس غانا الأسبق
الجيش الإيراني: حريق في ناقلة نفط شرقي مضيق هرمز
رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة "مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"
اجتماع أمني عاجل في إسرائيل.. نتنياهو يستدعي قادة الجيش والأمن لبحث ملف إيران
محتاجين دكتور نفسي .. الناقد الفني طارق الشناوي يتحدّث عن ظاهرة أشباه الفنانين
جهات التحقيق تواصل عملها لكشف ملابسات وفاة آدم طالب بورسعيد.. والمدرسة تنعي الفقيد
بسبب الميراث .. القبض على 8 أشخاص تشاجروا بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية
سماع دوي انفجارات ضخمة قرب العاصمة السورية دمشق
صدق أو لا تصدق.. أسطورة كولومبيا يتخلى عن شعره الأشقر الذي لازمه لأكثر من 30 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعزيز التعاون بين الري والتحالف العالمي لمستقبل الزراعة

الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية
الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بممثلي "التحالف العالمي لمستقبل الزراعة"، وكبيري مسؤولي الجامعات البريطانية «الجامعة الملكية الزراعية (Royal Agricultural University) - الكلية الملكية للطب البيطري بجامعة لندن (Royal Veterinary College) - الكلية الريفية الاسكتلندية (Scotland’s Rural College)»،  لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، والتدريب وبناء القدرات، وتحسين إدارة الموارد المائية.

وأشار  سويلم إلى أهمية تطوير أساليب إدارة المياه بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.

كما أكد الدكتور سويلم أهمية البحث العلمي في مجال المياه، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة الإدارة المائية والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه، مشيرًا إلى أهمية توجيه البحوث العلمية نحو إيجاد حلول تطبيقية قابلة للتنفيذ، وتطوير التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز استدامة الموارد المائية.

وأشار  إلى أن التدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية العاملة في مجال المياه يمثلان أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، الذي يستهدف تطوير منظومة العمل بقطاع المياه من خلال الاستثمار في العنصر البشري، ورفع كفاءة العاملين وتأهيلهم للتعامل مع التقنيات الحديثة وتطبيق الممارسات المتطورة في إدارة المياه، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم جهود تطوير قطاع المياه.

واستعرض سويلم مجهودات الوزارة في مجال رفع كفاءة استخدام المياه، من خلال التوسع في معالجة مياه الصرف الزراعى، وتطوير عملية إدارة وتوزيع المياه، ومتابعة استخدام نظم الري الحديث بالأراضي الرملية، وتعزيز الوعي بأهمية ترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة الإنتاجية المحصولية من وحدة المياه وتحقيق أفضل عائد ممكن من الموارد المائية.

وأكد أن تحسين إدارة المياه يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ظل الترابط الوثيق بين المياه والإنتاج الزراعي، الأمر الذي يتطلب تحقيق التكامل بين سياسات إدارة الموارد المائية والخطط الزراعية، مع الاستفادة من نتائج البحث العلمي والتقنيات الحديثة في تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل، بما يدعم استدامة النشاط الزراعي وقدرته على تلبية الاحتياجات الغذائية.

التحالف العالمي لمستقبل الزراعة البحث العلمي المياه والأمن الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

الزمالك

شكاوى مرتقبة أمام النيابة.. لجنة تفتيش في الزمالك بسبب اختفاء أجهزة بلايستيشن

معتمد جمال

إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

ابنة حسام حسن

بقيمة 41،500 دولار.. نظر استئناف ابنة حسام حسن على حكم إلزامها برد شبكة رجل الأعمال أحمد راشد.. اليوم

رئيـس مجلـس الـوزراء

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

ترشيحاتنا

وكيل "الصحة العمانية

وكيل "الصحة العمانية": مصر شريك مهم للسلطنة لما تمتلكه من خبرات في مختلف المجالات الطبية والصحية

شراكة

تمويلات مرنة للمصنعين لدعم التوسع الصناعي وزيادة الاستثمارات في مصر.. تفاصيل

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يسلط الضوء على التوسع في تطبيق برنامج "التوكاتسو" الياباني بالجامعات المصرية

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يسلط الضوء على التوسع في تطبيق برنامج "التوكاتسو" الياباني بالجامعات المصرية

بالصور

تحذير من استخدام الأكياس البلاستيك السوداء لحفظ الطعام.. مخاطر صحية تستدعي الانتباه

لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟

ميمي جمال تدخل غرفة العمليات بعد كسر مفصل الحوض.. تفاصيل حالتها الصحية ومخاطر الإصابة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال

حبوب العلاج الهرموني ترفع خطر الجلطات الدموية بنسبة 60%.. دراسة تحذر النساء

حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات

بتحطي مكعب مرقة في كل طبخة؟.. القومي للتغذية يحذر من مخاطره ويكشف بديلًا طبيعيًا

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد