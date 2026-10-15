تعزيز التعاون بين الري والتحالف العالمي لمستقبل الزراعة

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بممثلي "التحالف العالمي لمستقبل الزراعة"، وكبيري مسؤولي الجامعات البريطانية «الجامعة الملكية الزراعية (Royal Agricultural University) - الكلية الملكية للطب البيطري بجامعة لندن (Royal Veterinary College) - الكلية الريفية الاسكتلندية (Scotland’s Rural College)»، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، والتدريب وبناء القدرات، وتحسين إدارة الموارد المائية.

وأشار سويلم إلى أهمية تطوير أساليب إدارة المياه بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.

كما أكد الدكتور سويلم أهمية البحث العلمي في مجال المياه، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة الإدارة المائية والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه، مشيرًا إلى أهمية توجيه البحوث العلمية نحو إيجاد حلول تطبيقية قابلة للتنفيذ، وتطوير التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز استدامة الموارد المائية.

وأشار إلى أن التدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية العاملة في مجال المياه يمثلان أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، الذي يستهدف تطوير منظومة العمل بقطاع المياه من خلال الاستثمار في العنصر البشري، ورفع كفاءة العاملين وتأهيلهم للتعامل مع التقنيات الحديثة وتطبيق الممارسات المتطورة في إدارة المياه، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم جهود تطوير قطاع المياه.

واستعرض سويلم مجهودات الوزارة في مجال رفع كفاءة استخدام المياه، من خلال التوسع في معالجة مياه الصرف الزراعى، وتطوير عملية إدارة وتوزيع المياه، ومتابعة استخدام نظم الري الحديث بالأراضي الرملية، وتعزيز الوعي بأهمية ترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة الإنتاجية المحصولية من وحدة المياه وتحقيق أفضل عائد ممكن من الموارد المائية.

وأكد أن تحسين إدارة المياه يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ظل الترابط الوثيق بين المياه والإنتاج الزراعي، الأمر الذي يتطلب تحقيق التكامل بين سياسات إدارة الموارد المائية والخطط الزراعية، مع الاستفادة من نتائج البحث العلمي والتقنيات الحديثة في تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل، بما يدعم استدامة النشاط الزراعي وقدرته على تلبية الاحتياجات الغذائية.