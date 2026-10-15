القبض على نصاب يدير صفحة لبيع أجهزة التنقيب عن الآثار بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامة بإدارة صفحة لبيع أجهزة التنقيب عن الآثار.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج عن إمتلاكه أجهزة تعمل بالذكاء الإصطناعى تستخدم فى التنقيب غير المشروع عن الآثار بمقابل مادى.



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مالك شركة لتجارة الأحذية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية) وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") .

وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بإمتلاكه جهاز تنقيب عن الآثار بتقنية الذكاء الإصطناعى يعمل على تحديد أماكن الآثار "على خلاف الحقيقة" وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له ، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.