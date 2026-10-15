قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتراف رسمي.. نتنياهو: دمرنا وزارة الدفاع السورية وموقعا حساسا بالقصر الرئاسي في دمشق
محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لصالح طرابزون سبور في مرمى كوبس الفنلندي بدوري المؤتمر الأوروبي
اللواء أكرم جوهري رئيس التعبئة والإحصاء لـ«صدى البلد»: 18.9% من الأسر المصرية تعولها سيدات.. ومصر تقترب من المستهدف السكاني 2.1 طفل لكل أسرة
بنفس اسم «كروم» وأيقونته.. تطبيق مزيف يتجاوز دفاعات جوجل ويتسلل إلى متجر «بلاي»
صفعة من نتنياهو لـ بن غفير.. رفض منحه حقيبتي الدفاع والأمن القومي في الحكومة المقبلة
مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي في مهرجان الجونة
أستاذ علوم سياسية: الحفاظ على الدولة مسؤولية الجميع.. والأسرة خط الدفاع الأول عن الوعي والانتماء
الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد
مصر دولة كبيرة.. مصطفى بكري: اللي بيتصوروا إن البلد دي هتقع «مساكين مايعرفوش حاجة»
أزهري: تجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية أو بالذكاء الاصطناعي حرام شرعًا
رغم البراءة في قضية كافيهات المقطم.. حكم غيابي يبقي إسماعيل دولار قيد الاحتجاز
أسيست محمد صلاح.. طرابزون سبور يسجل الهدف الأول في مرمى كوبس الفنلندي بدوري المؤتمر الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على نصاب يدير صفحة لبيع أجهزة التنقيب عن الآثار بالشرقية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامة بإدارة صفحة لبيع أجهزة التنقيب عن الآثار.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج عن إمتلاكه أجهزة تعمل بالذكاء الإصطناعى تستخدم فى التنقيب غير المشروع عن الآثار بمقابل مادى.


 بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مالك شركة لتجارة الأحذية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية) وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") .

وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بإمتلاكه جهاز تنقيب عن الآثار بتقنية الذكاء الإصطناعى يعمل على تحديد أماكن الآثار "على خلاف الحقيقة" وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له ، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التنقيب عن الآثار الأمن العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

وظائف

في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

ابنة حسام حسن

بقيمة 41،500 دولار.. نظر استئناف ابنة حسام حسن على حكم إلزامها برد شبكة رجل الأعمال أحمد راشد.. اليوم

رئيـس مجلـس الـوزراء

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

ترشيحاتنا

قطع المياه ..صورة تعبيرية

بسبب عطل مفاجئ.. انقطاع المياه في 6 مناطق بـأكتوبر لمدة 16 ساعة

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

رئيس "الرقابة المالية" يحاضر أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة الإسكندرية

الدواجن

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. والكيلو يخسر 10 جنيهات

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي في مهرجان الجونة

مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي مرصع بالترتر في مهرجان الجونة السينمائي
مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي مرصع بالترتر في مهرجان الجونة السينمائي
مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي مرصع بالترتر في مهرجان الجونة السينمائي

الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي

أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي
أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي
أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي

دعاء حكم تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة

دعاء حكم تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة
دعاء حكم تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة
دعاء حكم تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد