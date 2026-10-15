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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التصريح بدفن عامل سقط من أعلى سقف مصنع تحت الإنشاء في أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة التحقيق في مصرع عامل يبلغ من العمر 24 عامًا، إثر سقوطه من ارتفاع داخل مصنع تابع لشركة للإنشاءات بمدينة 6 أكتوبر، أثناء تنفيذ أعمال لرفع كفاءة السقف الجمالوني، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

تفاصيل مصرع عامل داخل مصنع بأكتوبر

كشفت التحريات الأولية أن العامل كان يشارك في أعمال رفع كفاءة السقف الجمالوني داخل المصنع، وأثناء نزوله انزلقت قدماه، ليسقط من علو ويلقى مصرعه متأثرًا بإصاباته.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وفاة العامل متأثرًا بالسقوط، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تشريح الجثمان لكشف سبب الوفاة

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، وكلفت الجهات المختصة باستكمال الإجراءات اللازمة، مع انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان السبب الدقيق للوفاة.

الطب الشرعي 6 أكتوبر مدينة 6 أكتوبر النيابة العامة

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