كاميرا مخفية داخل شفاط الحمام.. سقوط زوج صاحبة حضانة بتهمة تصوير العاملات في العمرانية

تباشر النيابة العامة التحقيق في اتهام زوج مالكة حضانة بمنطقة العمرانية في الجيزة، بتركيب كاميرا داخل شفاط دورة المياه لتصوير العاملات أثناء تغيير ملابسهن وارتداء الزي الخاص بالعمل، بعدما اكتشفت العاملتان الواقعة وتقدمتا ببلاغ ضده.

اكتشاف كاميرا داخل شفاط حمام الحضانة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بوجود خلاف داخل حضانة وكيدز إريا بدائرة قسم شرطة العمرانية، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ لفحص ملابساته والوقوف على حقيقة ما حدث.

وبالفحص، تبين نشوب مشادة كلامية بين عاملتين بالحضانة، تبلغان من العمر 21 و20 عامًا، ومديرة الحضانة وزوج مالكتها، البالغ من العمر 48 عامًا.

اعترافات المتهم أمام الأجهزة الأمنية

وأفادت العاملتان في أقوالهما بتضررهما من زوج مالكة الحضانة، بعدما اكتشفتا وجود كاميرا مراقبة مثبتة داخل شفاط دورة المياه، واتهمتاه باستخدامها لتصويرهما أثناء تغيير ملابسهما وارتداء الزي المخصص للعمل.

وبمواجهة المشكو في حقه، أقر بارتكاب الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، للوقوف على ملابساتها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.