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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب سكوتر كهربائي.. النيابة تحقق في مشاجرة بين ولية أمر ومديرة مدرسة بالشيخ زايد

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في مشاجرة نشبت داخل مدرسة حكومية تجريبية بمدينة الشيخ زايد، بين ولية أمر طالب بالصف الخامس الابتدائي ومديرة المدرسة ومدرس لغة عربية، وأسفرت عن إصابتهم بكدمات وسحجات متفرقة، على خلفية خلاف حول تلفيات بسيارة المديرة تسبب فيها سكوتر كهربائي.

تفاصيل مشاجرة المدرسة

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت عندما اصطدم الطالب بسيارة مديرة المدرسة أثناء لهوه بسكوتر كهربائي خارج المدرسة، ما تسبب في حدوث تلفيات بها، وعلى إثر ذلك قررت الإدارة منع الطالب من الدخول لحين حضور ولي أمره.

وأضافت التحريات أن ولية الأمر حضرت إلى المدرسة، ونشبت مشادة كلامية بينها وبين مديرة المدرسة ومدرس اللغة العربية، تطورت إلى مشاجرة، أسفرت عن إصابة الأطراف الثلاثة بكدمات وسحجات متفرقة.

وتبادلت الأطراف الاتهامات، إذ اتهمت ولية الأمر المديرة والمدرس بالتعدي عليها بالسب والضرب، فيما أفادت المديرة والمدرس بأن الخلاف نشب بسبب تلفيات السيارة، كما قام الطرفان بتصوير بعضهما باستخدام الهواتف المحمولة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى المدرسة، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابسات المشاجرة، وفحص الاتهامات المتبادلة بين الأطراف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجيزة مديرية أمن الجيزة النيابة العامة مشاجرة الشيخ زايد

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