ماس كهربائي.. كواليس حريق محل أوكازيون في الهرم

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في نشوب حريق داخل محل أوكازيون بدائرة قسم شرطة الهرم، بعدما تسبب ماس كهربائي في اشتعال اللوحة الكهربائية الداخلية للمحل، دون وقوع إصابات، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها.

ماس كهربائي وراء الحريق

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع باللوحة الكهربائية الداخلية للمحل، إثر حدوث ماس كهربائي أدى إلى اشتعالها، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.