حريق يلتهم سيارة ملاكي أعلى الطريق الإقليمي بعد كارتة الصف

اندلع حريق داخل سيارة ملاكي أعلى الطريق الإقليمي، بعد كارتة الصف بمحافظة الجيزة، ما استدعى انتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع النيران واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل حريق سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي أعلى الطريق الإقليمي، عقب كارتة الصف، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران، كما جرى الدفع بسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين.

وتعمل الجهات المختصة على التعامل مع الحريق والوقوف على أسبابه وملابساته، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.