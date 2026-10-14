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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قبل بيعها بالأسواق.. الأمن يداهم مصنعا لإنتاج وتعبئة طفايات حريق مغشوشة بالجيزة

طفايات الحريق
طفايات الحريق
مصطفى الرماح

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط القائمين على مصنع "غير مرخص" لإنتاج وتعبئة طفايات الحريق كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.

وضُبط بداخله "62 عبوة طفاية حريق "فارغة" مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية – 31 عبوة طفاية حريق مصنعة باستخدام خامات مجهولة المصدر "منتج نهائى" - 100 كيلو جرام مواد خام "مجهولة المصدر" - 180 قطعة مستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر" - 90 قطعة ملصق مقلد لإحدى العلامات التجارية - خط إنتاج كامل"، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

التموين مصنع طفايات الحريق

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