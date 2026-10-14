تجديد حبس عامل خردة بتهمة سرقة لاب توب من وحدة صحية بحدائق أكتوبر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، حبس عامل خردة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة جهاز لاب توب من داخل وحدة صحية بمنطقة حدائق أكتوبر، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وأرشد عن الجهاز المسروق.

بلاغ بسرقة جهاز لاب توب من وحدة صحية

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة حدائق أكتوبر بلاغًا من مسؤول بإحدى الوحدات الصحية بدائرة القسم، أفاد فيه باكتشاف سرقة جهاز لاب توب خاص بالوحدة، وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية في فحص ملابسات الواقعة لكشف هوية مرتكبها.

وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث، أشرف عليه المقدم باسم أبو الدهب، رئيس مباحث حدائق أكتوبر، حيث جرى تفريغ كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات، التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عامل جمع خردة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة السرقة، كما أرشد عن جهاز اللاب توب المستولى عليه.

حبس

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.