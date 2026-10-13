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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس عامل خردة سرق لاب توب وفلاشة بيانات تطعيمات من وحدة صحية بحدائق أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

قررت النيابة المختصة حبس عامل خردة يبلغ من العمر 47 عامًا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة جهاز لاب توب وفلاشة تحتوي على بيانات المواطنين والتطعيمات الخاصة بهم ضد مرض السعار، من داخل وحدة صحية تابعة لوزارة الصحة بمنطقة دهشور في حدائق أكتوبر.

بلاغ

وكشفت التحقيقات أن طبيبًا صيدليًا ومدير الوحدة الصحية بدهشور تقدما ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، اتهما فيه شخصًا مجهولًا بالتسلل إلى الوحدة الصحية ومغافلة العاملين، والاستيلاء على جهاز لاب توب وفلاشة من غرفة علاج عقر الحيوانات، التي تحتفظ ببيانات المواطنين والتطعيمات الخاصة بهم ضد مرض السعار.

وأضافت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية باشرت أعمال الفحص والتحري، وجرى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، حتى تمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عامل خردة يبلغ من العمر 47 عامًا.

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه كان يجمع الخردة في محيط الوحدة الصحية، وأثناء ذلك دخل إلى المبنى، وعندما فتح باب الغرفة اكتشف عدم وجود أحد بداخلها، فاستغل الفرصة واستولى على جهاز اللاب توب وفر هاربًا.

واعترف المتهم بأنه باع الجهاز المسروق إلى أحد تجار الخردة، فيما اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

قرار النيابة

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأحالت المتهم إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارها بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيق في ملابسات الواقعة.

حدائق أكتوبر حبس عامل خردة سرقة

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