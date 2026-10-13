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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

معاونو النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليوم اليمين القانونية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

يستعد معاونو النيابة الإدارية الجدد، المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي 403 و407 لسنة 2026، اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2026، لأداء اليمين القانونية وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.

مكان وموعد التجمع 

وأوضحت النيابة الإدارية، في إعلان صادر عن الأمانة العامة، أن التجمع سيكون في تمام الساعة التاسعة صباحًا أمام مبنى مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بشارع التسعين الشمالي، للتحرك بالحافلات الخاصة بالهيئة.

وشددت النيابة الإدارية على ضرورة التوجه إلى مقر وزارة العدل بشكل منفرد، والالتزام بالزي الرسمي المتمثل في حلة كاملة سوداء، وقميص أبيض، ورابطة عنق داكنة، والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية، مع ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.

وأكدت النيابة الإدارية عدم السماح مطلقًا بالتخلف عن موعد التجمع أو التأخر عنه، مع الالتزام بالتعليمات المعلنة.

معاونو النيابة الإدارية النيابة الإدارية المعينين بالقرارين الجمهوريين أداء اليمين القانونية اليمين القانونية

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