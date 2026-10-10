النيابة الإدارية تحدد موعد أداء اليمين القانونية للمعاونين الجدد

حددت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية موعد أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد.

وجاء في الإعلان : أنه على معاوني النيابة الإدارية المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي ٤٠٣، ٤٠٧ لسنة ٢٠٢٦

تحدد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١٠/١٣ موعداً لأداء اليمين القانونية لـ معاوني النيابة الإدارية الجدد بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.

مع مراعاة التجمع في موعد أقصاه الساعة التاسعة صباحاً أمام مبنى مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة (شارع التسعين الشمالي) للتحرك بالحافلات الخاصة بالهيئة، ويحظر التوجه بشكل منفرد لمقر وزارة العدل، والالتزام بالزي الرسمي (حلة كاملة سوداء - قميص أبيض - رابطة عنق داكنة والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية، إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، لا يُسمح مطلقاً بالتخلفات أو التأخر عن موعد التجمع.