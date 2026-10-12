دفن جثمان مهندس دهسه صاحب شركة مقاولات بسيارته بأكتوبر

صرحت النيابة المختصة بدفن جثمان مهندس يبلغ من العمر 42 عامًا، لقي مصرعه في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر، بعدما صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق، وقررت النيابة تشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة وملابسات الحادث، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة وقائدها.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه، الذي يعمل مهندسًا، تعرض للدهس أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة أكتوبر، بعدما اصطدمت به سيارة ملاكي يقودها صاحب شركة مقاولات يبلغ من العمر 28 عامًا، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع المهندس متأثرًا بإصاباته جراء اصطدام السيارة به.

وجرى نقل جثمان الضحية إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة المختصة، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة وقائدها، وحررت محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.