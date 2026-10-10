الاطفاء والإسعاف تهرع لمكان الواقعة.. انفجار وحريق داخل شقة بأكتوبر الجديدة

شهدت مدينة زهراء أكتوبر الجديدة، منذ قليل، دوي صوت انفجار داخل شقة سكنية رقم 209 بقطاع ج، أعقبه اندلاع حريق داخل الشقة، ما استدعى تحرك قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف لفحص البلاغ، والعمل على السيطرة على الحريق، مع إجراء الفحوصات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب الانفجار.

وتكثف الجهات المختصة جهودها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وما اذا كان نتيجة انفجار إسطوانة غاز أم تسريب غاز طبيعي.

ويتم فحص موقع الحادث للتأكد من وجود إصابات من عدمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.