إخماد حريق أسفل كوبري البراجيل الجديد.. وشهود: عامود نور اشتعلت فيه النيران.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع أسفل كوبري البراجيل الجديد، دون وقوع أي إصابات، بعدما انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع البلاغ وتمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها إلى موقف السيارات الموجود أسفل الكوبري.

عامود نور

وتداول شهود عيان تفاصيل الواقعة، مؤكدين أن الحريق اندلع في أحد أعمدة الإنارة أسفل الكوبري، ما أثار حالة من القلق بين المتواجدين في المنطقة، خشية امتداد النيران إلى السيارات المتوقفة بالمكان.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وجرى التعامل مع النيران ومحاصرتها والسيطرة عليها، قبل امتدادها إلى موقف السيارات، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

فحص ملابسات الحريق

وجارٍ فحص موقع الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته، وتحديد ما إذا كان ناتجًا عن ماس كهربائي أو سبب آخر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.