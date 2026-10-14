ضبط عاطل بتهمة ضرب رئيسة تفتيش وأخصائية تمريض داخل وحدة صحية بالعياط

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بالتعدي بالسب والضرب على رئيسة التفتيش وأخصائية التمريض بوحدة العياط المدرسية التابعة للتأمين الصحي، وإصابتها بكدمات وسحجات في اليد اليمنى، بعدما تطورت مشادة كلامية بينهما إلى اعتداء داخل مقر عملها.

مشادة كلامية تتحول إلى اعتداء داخل الوحدة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما كانت رئيسة التفتيش وأخصائية التمريض تتفقد سير العمل داخل وحدة العياط المدرسية، ولاحظت وجود شخص داخل أحد المكاتب المخصصة للعاملين، فاستفسرت منه عن سبب وجوده بالمكان.

وبحسب أقوالها في المحضر، نشبت مشادة كلامية بينهما سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، اتهمته خلالها بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب، ما أسفر عن إصابتها بكدمات وسحجات في اليد اليمنى.

ضبط المتهم واعترافه بتفاصيل الواقعة

وعقب تحرير المجني عليها محضرًا بالواقعة، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المتهم، وتمكنت من ضبطه، وتبين أنه عاطل يبلغ من العمر 27 عامًا.

وبمواجهته، أقر بحدوث الواقعة، موضحًا أن وجوده داخل الوحدة كان بغرض لقاء أحد أصدقائه العاملين بها.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما أُخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة.