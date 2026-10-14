تستقطب راغبي المتعة.. حقيقة اتهام سيدة لسائق بالاعتداء عليها بالطالبية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل واقعة اتهام سيدة لقائد سيارة نقل ذكي بالاعتداء عليها جسديًا أثناء استقلالها السيارة بمنطقة الطالبية، بعدما انتهت مناقشة الطرفين إلى حقيقة الواقعة وحدوث علاقة بينهما برضاها، ثم رفض السائق دفع مقابل مالي لها فزعمت اعتداءه عليها.

بلاغ من سيدة بالاعتداء عليها داخل السيارة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الطالبية بلاغًا من سيدة تبلغ من العمر 36 عامًا، اتهمت فيه قائد سيارة نقل ذكي بالاعتداء عليها داخل السيارة أثناء توجهها لزيارة إحدى صديقاتها بمنطقة الهرم.

وقالت المبلغة، إنها استقلت السيارة من محل إقامتها، وأثناء سيرها بمنطقة التعاون، توقف قائدها على جانب الطريق واعتدى عليها جسديًا داخل السيارة، وهو ما دفعها إلى تحرير بلاغ بالواقعة.

التحريات تحدد هوية قائد السيارة

وبتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط قائدها، لمواجهته بما ورد في البلاغ وكشف حقيقة ما حدث.

وبمواجهة المتهم، أقر بحدوث علاقة بينه وبين المبلغة برضاها، مدعيًا أنها طلبت منه إقامة علاقة مقابل مبلغ مالي، إلا أنه رفض تسليمها المبلغ المتفق عليه، واتهمها بتقديم بلاغ الاعتداء على خلفية الخلاف الذي نشب بينهما.

أقوال المبلغة تكشف سبب الخلاف

وبإعادة مناقشة السيدة، أيدت أقوال قائد السيارة بشأن حدوث العلاقة برضاها مقابل مبلغ مالي، وأضافت أنها تمارس الرذيلة مقابل مبالغ مالية، وتستقطب راغبي المتعة الحرام من الطريق العام.

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.