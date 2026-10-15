100 جنيه تنهي حياة شاب على يد نجل عمته.. خلاف عائلي يتحول إلى مأساة في العجوزة

لم يكن يتخيل شاب في العشرين من عمره أن مطالبته بمبلغ 100 جنيه من جدته ستتحول إلى آخر خلاف في حياته، وأن تنتهي لحظات عائلية عادية بجريمة قتل تهز منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، بعدما نشبت مشادة بينه وبين نجل عمته الخمسيني، تطورت إلى اعتداء أودى بحياته.

بدأت الحكاية بخلاف بدا في ظاهره بسيطًا، بعدما طالب الشاب جدته بمبلغ مالي قدره 100 جنيه، لكن الأمر لم يمر بهدوء، إذ اعترض نجل عمته، البالغ من العمر 50 عامًا، على طلبه، لتتصاعد حدة النقاش بينهما وتتحول الكلمات الغاضبة إلى مشاجرة، انتهت بنهاية مأساوية لم يكن أحد يتوقعها.

100 جنيه تشعل الخلاف

داخل محيط الأسرة، تحولت المطالبة بمبلغ مالي محدود إلى شرارة أشعلت خلافًا بين شاب في مقتبل العمر ورجل يكبره بثلاثة عقود، لتتجاوز الأمور حدود المشادة الكلامية، بعدما توجه المتهم إلى المطبخ وأحضر آلة حادة، واعتدى بها على نجل عمته، مصيبًا إياه بجرح في الرقبة.

وسرعان ما انتهى الخلاف بسقوط الشاب غارقًا في إصابته، ليفارق الحياة، بينما فر المتهم من مكان الواقعة، تاركًا وراءه جريمة لم يكن المبلغ المالي الذي أشعلها يساوي شيئًا أمام حجم الخسارة التي خلفتها.

هروب لم يستمر طويلًا

عقب تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبدأت فحص ملابسات الجريمة، حيث كشفت التحريات الأولية أن خلافًا نشب بين المجني عليه والمتهم بسبب مطالبة الشاب جدته بمبلغ 100 جنيه، واعتراض الأخير على ذلك.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم، حتى تمكنت من القبض عليه بعد ساعات من هروبه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن الآلة الحادة المستخدمة في الاعتداء.

النهاية أمام جهات التحقيق

نُقل جثمان الشاب إلى مشرحة المستشفى، وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بتشريح الجثمان للوقوف على سبب الوفاة، مع التصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لكشف جميع ملابسات الجريمة.