راجع من المدرسة.. مصرع تلميذ في حادث سيارة نقل بالحوامدية

لقي تلميذ بالصف الرابع الابتدائي مصرعه، إثر اصطدام سيارة نقل به أثناء عودته من المدرسة إلى منزله بدائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

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تلقى اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بوفاة طفل في حادث تصادم بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

وعلى الفور، وجه العميد محمد الصغير، رئيس قطاع الجنوب، المقدم محمد حربي، رئيس مباحث الحوامدية، والقوة المرافقة، بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث.

راجع من المدرسة

وبالفحص، تبين أنه أثناء عودة التلميذ من مدرسته إلى منزله، اصطدمت به سيارة نقل، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وكشفت التحريات الأولية أن السيارة كان يقودها سائق يبلغ من العمر 33 عامًا، وجرى التحفظ على السيارة وقائدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.