خليجي يتهم استشاري عظام بالتعدي عليه بالضرب داخل عيادته بأكتوبر

حرر مواطن خليجي محضرًا اتهم فيه استشاري عظام بالتعدي عليه بالضرب داخل مركز طبي شهير بمدينة 6 أكتوبر، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت جهات التحقيق فحص البلاغ.

بلاغ ضد استشاري عظام بأكتوبر

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من مواطن خليجي، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء بالضرب على يد استشاري عظام داخل أحد المراكز الطبية الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالبلاغ، فيما تولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وفحص الاتهامات الواردة بالبلاغ.