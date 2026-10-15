العثور على جثة شخص داخل مشروع تحت الإنشاء في 6 أكتوبر

عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان شخص عاطل معلقًا بسقف إحدى الغرف داخل مشروع تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، وجرى نقل الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.

العثور على جثمان شخص داخل مشروع تحت الإنشاء

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان شخص داخل مشروع تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، لإجراء الفحص اللازم وكشف تفاصيل الواقعة.

وبالفحص، عُثر على جثمان الشخص معلقًا بسقف إحدى الغرف داخل المشروع، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى نقل الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، والوقوف على أسباب الوفاة، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، فيما تولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة التفاصيل.